■これまでのあらすじ

“都合のいい子”をやめて彼とともに渡米した凜。孤独だと落ち込む母を訪ねた伯母は「どうしてそんなに娘に無関心なの？」と問いかける。母は否定するが、姉と娘を重ねて見てしまう自分に戸惑っていた。そんな母に、伯母は幼い頃から「可愛げがない」と言われ続けたことで、恋を怖れ、“ひとり”で生きるようになったと明かす。親の言葉は時に呪縛になる――そう伝えた伯母は、これからは結婚を諦めず自分の人生を選ぶと決意する。“人は変われる――”凜の姿が伯母の背中を押していた。



■嵐のように去っていった伯母

■不思議なことに心は穏やかで…これまで、母は“完璧な伯母”に対してずっと劣等感を抱いてきました。けれど今回、ゆっくりと話を交わす中で、心の奥に積もっていた重たい石がすっと消えていくような、そんな感覚を覚えたのでした。帰り際に「今度、一緒にラジオ体操に行かない？」と明るく誘ってきた伯母。戸惑いながらも、母の胸にはふと、小さな温かさが生まれます。――これから、2人の関係も少しずつ変わっていくのかもしれませんね。(福々ちえ)