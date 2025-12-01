西川貴教、新曲「Ignis -イグニス-」が『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールOPテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西川貴教の新曲「Ignis -イグニス-」が、2026年1月放送開始のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールOPテーマに決定。楽曲の一部を聴くことができる同アニメの最新PVも公開された。

『炎炎ノ消防隊』は、2015年〜2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作で、2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、2025年4月〜第3期となる参ノ章第1クールが放送された人気シリーズ。

「Ignis -イグニス-」は、同アニメのために書き下ろされた楽曲で、絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡がれた歌詞と、まるで火花が散るようなヒリヒリとした緊張感と胸を熱くさせる情熱を感じさせるサウンドが融合したロックナンバー。作詞をTOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)、作編曲をTeddyLoidが手掛け、”かつてない西川貴教”を提示する一曲となっている。

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールは、2026年1月9日(金)よりMBS／TBS／CBC “アニメイズム“枠ほかにて、1月12日(月)よりAT-Xにてそれぞれ放送開始となる。

＜西川貴教 コメント＞

「Ignis -イグニス-」で『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール オープニングテーマを担当させていただく、西川貴教です。

作品が遂にクライマックスへ向かう中、その壮大な世界観と熱量を音楽で後押しさせていただく大役を仰せつかり、光栄に思うと同時に身が引き締まる思いです。

以前から親交のあったTeddyLoidくんと、今回初めてご一緒させていただくTOPHAMHAT-KYOくんというチームで制作した「Ignis -イグニス-」で、2026年の幕開けにふさわしい刺激的なクリエイションをお届けできたらと思います。

タイトルの”Ignis”はラテン語で“燃え上がる力”や“内に宿る熱”を意味する言葉ですが、大災害、アドラ、再創世――すべてが凝縮された最終章で、人々が抱く“絶望”と“希望”の両方を、未来を切り拓く光の象徴として音に昇華することを目指しました。

「Ignis -イグニス-」を通じて、これまでになかった、かつてない西川貴教を感じていただければと思います。

いよいよ最終章を迎える『炎炎ノ消防隊』の熱に負けない、渾身の一撃にご期待ください。

●楽曲情報

『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール OPテーマ

西川貴教

「Ignis -イグニス-」

作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.) 作曲・編曲：TeddyLoid

●作品情報

『炎炎ノ消防隊 参ノ章』



放送：MBS／TBS／CBC “アニメイズム”枠ほか

2026年1月9日(金)から毎週金曜25:53〜

AT-X：2026年1月12日(月)から毎週月曜21:00〜

配信：最新話放送後、Netflixにて独占配信

©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課

