前の話を読む。ミサがサトコを呼び出した理由は、ミチオがミサに「会おう」と連絡したからだった。ミサはミチオをブロックし「最低な男だとわかってよかった」とサトコに感謝を述べる。サトコはミサに謝罪しミサから「いい意味で変わった」と言われる。


■不安に駆られるが…



■自分と会社の将来について考える



■久しぶりの会社で見かけたのは…



■かつての後輩の驚きの姿…


ミサと別れたサトコが帰ったとき、ミチオはまだ帰宅していませんでした。

かつてのサトコならGPSを駆使してミチオの居場所を特定していたでしょう。
しかし過去の自分の言動を後悔しており、変わりたいを願うサトコは、我慢してひとり先に就寝します。

サトコ、本当に変わりましたね。

翌日、だらしなく眠るミチオの姿を見たサトコは、久しぶりにミチオの世話をせず外出し、独り物思いにふけっていました。

自分は一体、ミチオと将来どうなりたいのか、自分でも明確な答えを出せずにいたのです。

数日後サトコは、かつて勤めていた父親の会社を訪れていました。社長である父親と話をするためです。自分を知る社員にバレないようにするサトコ。

しかしサトコの目に飛び込んできたのは、会社の掃除をするかつての後輩、小野の姿だったのです。

なぜ小野が、業務として会社の掃除をしているのでしょうか!?

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。


(とりまる、ねこぽちゃ)