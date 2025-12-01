夫の言動と将来に不安しかない…悩む妻が父親の会社で見たものとは【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.44】
前の話を読む。ミサがサトコを呼び出した理由は、ミチオがミサに「会おう」と連絡したからだった。ミサはミチオをブロックし「最低な男だとわかってよかった」とサトコに感謝を述べる。サトコはミサに謝罪しミサから「いい意味で変わった」と言われる。
ミサと別れたサトコが帰ったとき、ミチオはまだ帰宅していませんでした。
しかし過去の自分の言動を後悔しており、変わりたいを願うサトコは、我慢してひとり先に就寝します。
サトコ、本当に変わりましたね。
翌日、だらしなく眠るミチオの姿を見たサトコは、久しぶりにミチオの世話をせず外出し、独り物思いにふけっていました。
自分は一体、ミチオと将来どうなりたいのか、自分でも明確な答えを出せずにいたのです。
数日後サトコは、かつて勤めていた父親の会社を訪れていました。社長である父親と話をするためです。自分を知る社員にバレないようにするサトコ。
しかしサトコの目に飛び込んできたのは、会社の掃除をするかつての後輩、小野の姿だったのです。
なぜ小野が、業務として会社の掃除をしているのでしょうか!?
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)