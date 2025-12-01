12月15日放送「CDTV」“クリスマスラブソングFes.”全出演アーティスト発表【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/01】TBSの「CDTVライブ！ライブ！」では、3週にわたって“3大Fes.”を放送。この度、12月15日放送（よる6時30分〜）の第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」に出演する全アーティストが解禁された。
アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露する「LOVE SONG Fes.」。先日、WEST.、ORANGE RANGE、King ＆ Prince、なにわ男子、Perfume、FRUITS ZIPPER、星野源の出演が発表された。
今回、ILLIT（アイリット）、Aqua Timez、Ado、幾田りら、ENHYPEN（エンハイプン）、Superfly、Stray Kids（ストレイキッズ）、Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、DOMOTO、HANA、BE:FIRST、Little Glee Monster、REIKOの出演が決定。そして、星野によるプラチナライブでは「恋」「SUN」「不思議」を含むヒット曲、全10曲が披露されることが決定。国内外23公演のツアーを終えたばかりの星野の一夜限りのステージも見どころだ。さらに、Adoは豪華2曲メドレーを披露。この季節にぴったりな楽曲やアレンジで届けられる。
そして12月22日は、3大Fes.第2弾として「クリスマス年間ランキングFes.」を放送。2025年の音楽シーンを総決算する、2025年を彩った豪華アーティストが集結し、ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。そして、3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の「年越しカウントダウンFes.」。よる11時45分から翌朝5時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルを放送する予定だ。（modelpress編集部）
◆12月15日放送「CDTV」全出演アーティスト発表
◆出演アーティスト（アーティスト名※50音順）
ILLIT
Aqua Timez
Ado
幾田りら
WEST.
ENHYPEN
ORANGE RANGE
King ＆ Prince
Superfly
Stray Kids
Da-iCE
TOMORROW X TOGETHER
DOMOTO
なにわ男子
HANA
Perfume
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
星野源
Little Glee Monster
REIKO
