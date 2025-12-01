上白石萌歌・高橋恭平・木村柾哉・中島颯太ら豪華キャスト8人集結 高橋はショーに感動「水が何リットル使われているのかだけ知りたい」【ロマンティック・キラー】
【モデルプレス＝2025/12/01】女優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が1日、東京・よみうりランドで開催された映画「ロマンティック・キラー」（12月12日公開）ロマンティックイルミネーション消灯式に、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、上坂樹里、森香澄、竹財輝之助と共に出席した。
【写真】上白石萌歌＆高橋恭平＆中島颯太、昼間の渋谷にゲリラ降臨
この日は、冬のロマンティックな風物詩とも言えるイルミネーションが煌めくよみうりランドにて「イルミネーション消灯式」を実施。イベント冒頭では、上白石が1人で登場し、タイトルの「ロマンティック・キラー」の名の通り、ロマンティックな仕掛けを“キラー（消灯）”。すると「ロマンティックラッピングバス」に乗ったキャスト陣が登場した。
イベントでは、スペシャルロマンティックウォーターショーも上演。トリプルテーマソングの「Never Romantic」（なにわ男子）、「True Love」（INI）、「ずっとずっと」（FANTASTICS）を使用した、同日限りの特別な噴水ショーが行われた。キャスト陣は「すごい！」と口々に感動。高橋は「水が何リットル使われているのかだけ知りたいです」と驚いていた。
「最近身の回りで起きたロマンティック体験」を話す場面では、木村が「めちゃくちゃ私事というかグループ事なんですけど、先日リリースしたシングルがミリオンを突破して」と笑顔。「僕たちもびっくりしちゃって。さすがにロマンティックすぎる出来事でした」としみじみ語った。
高橋は「最近間接照明にすごくハマってまして。ネットでポチポチするのにめっちゃハマってるんです」と切り出し「上から垂れ下がってるヤツが欲しいなと思って、丸いのがビヨーンって垂れ下がってる系のものを買おうと思って買ったんです」と説明。しかし、誤って2つ購入してしまったそうで「寝室に1個置こうとしたヤツを、今クロスで置いてるわけです。起きたときにクロスした丸いボールがビヨーンってなってる。それを毎朝見るのがロマンティックっすね。ぱっって目覚めますもん」と回答した。MCから「広いっすね、ロマンティック」とツッコまれると、高橋は「いや、めちゃくちゃロマンティックでしょ！？交差しちゃってますからね、でっかい間接照明が！」とアピールしていた。
原作は、2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「少年ジャンプ＋」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡氏の同名マンガ。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。絶対に恋愛したくない女子高生に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”となっている。上白石、高橋、木村、中島がクアトロ主演を務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】上白石萌歌＆高橋恭平＆中島颯太、昼間の渋谷にゲリラ降臨
◆上白石萌歌・高橋恭平・木村柾哉・中島颯太ら豪華集結
この日は、冬のロマンティックな風物詩とも言えるイルミネーションが煌めくよみうりランドにて「イルミネーション消灯式」を実施。イベント冒頭では、上白石が1人で登場し、タイトルの「ロマンティック・キラー」の名の通り、ロマンティックな仕掛けを“キラー（消灯）”。すると「ロマンティックラッピングバス」に乗ったキャスト陣が登場した。
◆高橋恭平＆木村柾哉、ロマンティックな体験語る
「最近身の回りで起きたロマンティック体験」を話す場面では、木村が「めちゃくちゃ私事というかグループ事なんですけど、先日リリースしたシングルがミリオンを突破して」と笑顔。「僕たちもびっくりしちゃって。さすがにロマンティックすぎる出来事でした」としみじみ語った。
高橋は「最近間接照明にすごくハマってまして。ネットでポチポチするのにめっちゃハマってるんです」と切り出し「上から垂れ下がってるヤツが欲しいなと思って、丸いのがビヨーンって垂れ下がってる系のものを買おうと思って買ったんです」と説明。しかし、誤って2つ購入してしまったそうで「寝室に1個置こうとしたヤツを、今クロスで置いてるわけです。起きたときにクロスした丸いボールがビヨーンってなってる。それを毎朝見るのがロマンティックっすね。ぱっって目覚めますもん」と回答した。MCから「広いっすね、ロマンティック」とツッコまれると、高橋は「いや、めちゃくちゃロマンティックでしょ！？交差しちゃってますからね、でっかい間接照明が！」とアピールしていた。
◆映画「ロマンティック・キラー」
原作は、2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「少年ジャンプ＋」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡氏の同名マンガ。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。絶対に恋愛したくない女子高生に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”となっている。上白石、高橋、木村、中島がクアトロ主演を務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】