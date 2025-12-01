ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»ËÜÀþ¡¡ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤Ï¸«Á÷¤ê¡¡ÃÏÅ´¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¸À
°ìÊý¡¢¿·ÀîÃÏ°è¤òÁö¤ëÃÏÅ´ËÜÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñ¹ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤ÅÚÍËÆü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤È±èÀþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬»Ù±ç¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄË®É§¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤Ï¸«Á÷¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿åËüÍü»Òµ¼Ô¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
À¶¿åµ¼Ô
¡Ö²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸©¤È±èÀþ¤Î»Ô¤ÈÄ®¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¤Î±¿¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÇÑ»ßÈ½ÃÇ¤ÎÀèÁ÷¤ê¤òµá¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡×
¤ª¤È¤È¤¤¡¢µûÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸©¤È±èÀþ¤Î³êÀî»Ô¡¢µûÄÅ»Ô¡¢¹õÉô»Ô¡¢¾å»ÔÄ®¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¤½¤ì¤ËÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸©¤ä±èÀþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡Ö¸øÅªÉéÃ´¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¡Ö±èÀþ¤Î3»Ô1Ä®¤Ç»×¤¤¤ò¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤ÉÍèÇ¯ÅÙ¤Î±¿¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢ÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤Ï¸«Á÷¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¡¡ÃæÅÄË®É§¼ÒÄ¹
¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ÎÇÑÀþ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎËÜÀþ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤È¤ÎÊÂ¹Ô¶è´Ö¤Ç¤¢¤ë³êÀî¤È¿·µûÄÅ¤Î´Ö¤ÎÂ¸Â³¤«ÇÑ»ß¤«¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢
¢¦¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Æ
¢¦³êÀîー¿·µûÄÅ´Ö¤ÎÊÂ¹Ô¶è´Ö¤Ï±Ä¶È±¿Å¾¤ò¤»¤º¡¢Îó¼Ö¤ò²óÁ÷¤µ¤»¤ë¶è´Ö¤È¤·¤ÆÀþÏ©¤ò»Ä¤¹°Æ
¢¦¤½¤·¤Æ¡¢ÊÂ¹Ô¶è´Ö¤ÏÇÑ»ß¤·¤ÆÀþÏ©¤òÅ±µî¤¹¤ë°Æ
¤Î3¤Ä¤Ç¡¢º£¸å¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»î»»¤Ç¤Ï¡¢¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤Ç»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Ë77²¯3000Ëü±ß¡¢À°È÷Èñ¤Ë24²¯2000Ëü±ß¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ë2¤Ä¤Î°Æ¤Î»î»»¤âº£¸å¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëºÇ½ªÊó¹ð¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢¿·µûÄÅ¤È±§Æà·î²¹Àô¤Î´Ö¤Ï¡¢ÇÑ»ß¸¡Æ¤¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹õÉô»Ô¤ÎÉð·¨»ÔÄ¹¤Ï°Â¤É¤ÎÀ¼¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÉô»Ô¡¡Éð·¨»ÔÄ¹
¡ÖÂ¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£¡ÊÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÃÏÅ´»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ë±èÀþ»ÔÄ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¤¢¤êÊý¡¢¾Íè¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤¢¤êÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯´ü´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿Éð·¨»ÔÄ¹¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ÊºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¤â»ëÌî¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤ÎÏ©Àþ¤ò´Þ¤á¤¿ÃÏÅ´¤ÎÅ´Æ»ÀþÁ´ÂÎ¤Î¡Ö¤¢¤êÊý¸¡Æ¤²ñ¡×¤Ïº£·îÃæ¤Ë³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£