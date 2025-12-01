※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫と助産師の関係が発覚し、妻は上司・鬼ツカ礼子の協力で証拠を集め、ふたりを追及。助産師は職を失い実家に戻り、夫は会社で左遷される。その後、妻は離婚と訴訟を経てシングルマザーとして再出発し、鬼ツカのもとで働く。しかし鬼ツカ課長は休職をすることに。そんな鬼ツカを尋ねると…？



休職の理由助けてくれる人がいる、それも自分の能力渡したいもの休職中の鬼ツカさんを見舞いました。あんなに仕事ができたのに第一線を退くことになり、辛い気持ちもあるでしょうに、笑顔で迎えてくれました。助けてもらったお礼をすると、「助けてもらえるのはあなたの人徳よ」と言ってくれる鬼ツカさん。何度彼女の言葉に救われたことか…そんな鬼ツカさんに、あるものを手渡します。(ぽん子)