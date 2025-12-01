※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

仕事も恋も順調の主人公・白山さんは、年下の同僚・黒沢さんについて「少し仕事が遅いけれど、素直でいい子」だと思っていた。黒沢さんが大好きだった男性と付き合うことになったと知り、喜ぶ白山さん。しかし相手は、自分が一年前に合コンで出会った栗田さんだった。



栗田さんは一度だけ2人で食事に行き、話が合わずにその後の誘いを断り続けていた相手。元カレではないものの、“彼氏がそっけない”と悩む黒沢さんに、彼から猛アピールされていた白山さんは違和感を覚える。



そんな中、先輩・赤木さんと黒沢さんが仲良さげに話しているのを見かけて…。



き、聞かれてる！！誰かに聞かれたらまずい会話は、こんなところですべきじゃなかったということですね。栗田さんにゾッコンの黒沢さんだけに、ここからフキハラが始まっていく予感です…！(スズ)