彼の本命は内緒に…先輩たちの優しさが裏目に!?【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.6】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
仕事も恋も順調の主人公・白山さんは、年下の同僚・黒沢さんについて「少し仕事が遅いけれど、素直でいい子」だと思っていた。黒沢さんが大好きだった男性と付き合うことになったと知り、喜ぶ白山さん。しかし相手は、自分が一年前に合コンで出会った栗田さんだった。
栗田さんは一度だけ2人で食事に行き、話が合わずにその後の誘いを断り続けていた相手。元カレではないものの、“彼氏がそっけない”と悩む黒沢さんに、彼から猛アピールされていた白山さんは違和感を覚える。
そんな中、先輩・赤木さんと黒沢さんが仲良さげに話しているのを見かけて…。
き、聞かれてる！！
誰かに聞かれたらまずい会話は、こんなところですべきじゃなかったということですね。
栗田さんにゾッコンの黒沢さんだけに、ここからフキハラが始まっていく予感です…！
(スズ)