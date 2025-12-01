「買わない理由がない」最終日なぜかAnker超人気イヤホンがさらに値下げしてる！【Amazonブラックフライデー2025】
Amazonブラックフライデー2025は今日が最終日。
【画像で確認】安い…！でも唯一の注意点はコレ！
なのに、人気ワイヤレスイヤホン Anker Soundcore P40i が、ここにきてまさかの追加値下げです。
通常価格7,990円のところ、ブラックフライデー価格で6,490円。
それが今なら クーポン適用で5,990円 に！
超人気のイヤホンなのに。「いや、今日最終日だよね？」と言いたくなるほどの衝撃プライスです…。
クーポンがなくなることもあるので気になる人は急いで！！
▶Anker Soundcore P40i
参考価格：￥7,990
→Amazonブラックフライデー2025価格 ￥6,490【19％OFF】
さらにクーポン適用で ￥5,990 に！
■■ Anker Soundcore P40i の魅力を一気に紹介
● ウルトラノイズキャンセリング2.0
周囲の騒音を検知し、自動でノイキャンの強度を調整。
電車でもカフェでも、環境に左右されず没入できます。
● 最大60時間の長時間再生
イヤホン単体で最大12時間、ケース込みで最大60時間。
さらに10分充電で約5時間再生できる“高速チャージ”にも対応。
● 11mmドライバー × BassUp技術
迫力ある低音と、しっかり響くサウンドを実現。
SoundcoreアプリでEQ調整も自由自在。
● マルチポイント接続
スマホとPCを同時接続して、会議と音楽をスムーズに切り替え可能。
在宅ワークの強い味方です。
●スマホスタンド付き充電ケースが便利！
付属の充電ケースがスマホスタンドに！
ハンズフリーで映像や音楽を楽しめます。荷物も減っていい！
●6000件以上のレビューが4.4と超高評価！
レビューはなんと5つ星中4.4と超高評価。
コスパがいい、音質良好、買ってよかったの声がたくさんポストされていました！
■■ 今日がラスト！ クーポン使えば“底値”の5,990円
過去の販売価格をkeepaで調べると完全底値。
ずっとイヤホンの買い替えを考えていた人はAmazonブラックフライデー価格6,490円→クーポン適用で5,990円 は、正直“買わない理由がない”レベルにまでなってきた感があります…。
ホワイトもクーポン適用で5,990円（税込）！
ネイビーもクーポン適用で5990円（税込）！
パープルもクーポン適用で5990円（税込）！
購入時、クーポン適用をポチっとするのをお忘れなく！！！
【レタスクラブ編集部YYY】
