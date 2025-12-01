Amazonブラックフライデー2025は今日が最終日。

【画像で確認】安い…！でも唯一の注意点はコレ！

なのに、人気ワイヤレスイヤホン Anker Soundcore P40i が、ここにきてまさかの追加値下げです。

通常価格7,990円のところ、ブラックフライデー価格で6,490円。

それが今なら クーポン適用で5,990円 に！

超人気のイヤホンなのに。「いや、今日最終日だよね？」と言いたくなるほどの衝撃プライスです…。

クーポンがなくなることもあるので気になる人は急いで！！

Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3)


▶Anker Soundcore P40i

参考価格：￥7,990

→Amazonブラックフライデー2025価格 ￥6,490【19％OFF】

さらにクーポン適用で ￥5,990 に！

■■ Anker Soundcore P40i の魅力を一気に紹介

● ウルトラノイズキャンセリング2.0

快適に楽しめます


周囲の騒音を検知し、自動でノイキャンの強度を調整。

電車でもカフェでも、環境に左右されず没入できます。

● 最大60時間の長時間再生

充電もラク


イヤホン単体で最大12時間、ケース込みで最大60時間。

さらに10分充電で約5時間再生できる“高速チャージ”にも対応。

● 11mmドライバー × BassUp技術

迫力ある低音と、しっかり響くサウンドを実現。

SoundcoreアプリでEQ調整も自由自在。

● マルチポイント接続

マルチポイント接続はあったほうがいい！


スマホとPCを同時接続して、会議と音楽をスムーズに切り替え可能。

在宅ワークの強い味方です。

●スマホスタンド付き充電ケースが便利！

スマホスタンドに


付属の充電ケースがスマホスタンドに！

ハンズフリーで映像や音楽を楽しめます。荷物も減っていい！

●6000件以上のレビューが4.4と超高評価！

レビューはなんと5つ星中4.4と超高評価。

コスパがいい、音質良好、買ってよかったの声がたくさんポストされていました！

■■ 今日がラスト！ クーポン使えば“底値”の5,990円

過去の販売価格をkeepaで調べると完全底値。

ずっとイヤホンの買い替えを考えていた人はAmazonブラックフライデー価格6,490円→クーポン適用で5,990円 は、正直“買わない理由がない”レベルにまでなってきた感があります…。

ホワイト


ホワイトもクーポン適用で5,990円（税込）！

ネイビーも


ネイビーもクーポン適用で5990円（税込）！

パープルも


パープルもクーポン適用で5990円（税込）！

ポチっとするのを忘れずに！


購入時、クーポン適用をポチっとするのをお忘れなく！！！

【レタスクラブ編集部YYY】