ＮＹ市場 この後のイベント
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）
予想 51.9 前回 51.9（製造業PMI・確報値)
2日
0:00
米ISM製造業景気指数（11月）
予想 49.0 前回 48.7
2日
0:30
ディングラ英中銀委員、貿易政策会議出席
5:15
ウィリスNZ財務相、特別委員会出席
6:10
ブレマンNZ中銀新総裁、議会出席
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで）
米国がG20議長国に就任
米サイバーマンデー（感謝祭翌週の月曜日）
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）
予想 51.9 前回 51.9（製造業PMI・確報値)
2日
0:00
米ISM製造業景気指数（11月）
予想 49.0 前回 48.7
2日
0:30
ディングラ英中銀委員、貿易政策会議出席
5:15
ウィリスNZ財務相、特別委員会出席
6:10
ブレマンNZ中銀新総裁、議会出席
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで）
米国がG20議長国に就任
米サイバーマンデー（感謝祭翌週の月曜日）
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。