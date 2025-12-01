明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は11月30日、今シーズンのホーム最終戦で柏と対戦しました。



来シーズンのJ2降格が決まっている新潟。それでも、勝利を信じて大勢のサポーターがビッグスワンに集まりました。ホーム最終戦の相手は、優勝争いに絡むリーグ2位の柏です。





【前半】立ち上がりの前半5分、新潟は右サイドから攻撃を受けますが、ここは田代がセーブ。ゴールを守ります。新潟の最初のシュートは前半11分。谷口のパスに白井！ことし夏に柏から完全移籍で加入した白井が古巣相手にゴールを狙います。しかし、前半20分。中央から崩されると、日本代表経験のある柏のフォワード、細谷に狭いところを打ち抜かれ失点。先制を許します。さらに前半終了間際。またも中央から縦パスを通されると先制ゴールの細谷に再びゴールを許し、2点ビハインドで試合を折り返します。【後半】反撃に出たい新潟でしたが、後半10分。柏にドリブルで突破されると、みたび、細谷。細谷にハットトリックとなる3点目を決められ、リードを広げられます。流れを変えたい新潟は後半18分。今シーズン限りでの契約満了が発表されたキャプテンの堀米がピッチに入ります。その堀米は、柏のサイド攻撃にうまく対応。クロスを上げさせず、最終ラインを守りながら、攻撃の糸口を探します。すると、後半27分。新潟にチャンスが。マテウス・モラエスがドリブルでエリア内に侵入すると、ブーダに渡して後ろから笠井！12試合ぶり出場の笠井が絶妙なシュートを放ち、1点を返します。後半アディショナルタイムには、柏にフリーキックを与えますが、ここは田代がビッグセーブ。なんとかゴールを守る新潟でしたが、反撃もここまで。ホーム最終戦は、1対3で柏に敗れ、リーグ戦18試合勝利なしです。シーズンは残り1試合のみとなりました。〈アルビレックス新潟 入江徹監督〉「1点を返せたのは良かったと思いますけど、まだまだそういったところの精度という部分は、もっと上げていかなければいけないす。いつも、毎試合、毎試合、たくさんのサポーターの方に来ていただいているので、そこで、自分たちの姿勢・やるべきことというのをしっかり出した中で、（シーズン最終戦は）勝ちにつなげていきたい」アルビの次の試合は、今シーズンの最終戦です。12月6日にアウェーでFC東京と対戦します。