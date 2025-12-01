藤原さくらが、6thアルバム『uku』を2026年2月18日にリリース。また、収録曲「OK」を12月24日に先行配信する。同楽曲は、本日よりラジオオンエアも開始となった。

前作『wood mood』から約2年ぶりとなる今作は、前作の手触りを残しながらも、ふわっと身体が軽くなり、自由に漂いながら一層上に浮かんでいくようなアルバムに。サウンドプロデュースは前作に引き続き、ドラマーの石若駿が担当している。

アートワークは、山形を拠点に活動する佐藤裕吾がディレクション、写真は小林光大がそれぞれ担当。作品に込められた熱量を象徴する“赤”を使用したビジュアルとなっている。

また、本日よりアルバムの予約受付がスタート。A!SMARTにて期間内に予約すると、藤原がジャケットに直筆サインを入れた特別なアルバムを受け取ることができる。

さらに、リリース後には全国のCDショップにて、弾き語りライブと特典お渡し会に参加できるリリースイベントを開催。加えて、オフィシャルファンクラブ会員かつ対象商品購入者限定のファンクラブイベントを東京、兵庫、福岡にて開催することも決定している。同イベントでは、アルバムの全曲をいち早く聴ける試聴会にくわえ、藤原本人が登場し、アルバムの制作エピソードなどを語るトークイベントの開催を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）