保護から9日目を迎えた子猫さんは、家猫修行の真っ最中とのこと。人に馴れるために、抱っこの練習をしているのだそうで、練習中の何とも言えない表情が話題になり、動画は14万回以上も再生されました。「寝ないぞ！騙されないぞ！でも…なんかあったかいにゃ…」「もう少し時間が掛かりそう」とのコメントが集まっています。

【動画：保護されて『9日目の子猫』→抱っこの練習をしていると…微笑ましい光景】

保護されて9日目の子猫

Instagramアカウント「morinaho」さまに登場したポーちゃんは、ガレージに1週間ほど住み着いていたところを捕獲機で保護されたのだとか。この日は、抱っこの練習をしていたとのこと。

保護されて9日目のポーちゃんは、大人しく抱っこはされているものの、まだ完全に警戒心が溶けていないのか、どこか不安げな表情をしていたのだそう。イカ耳になってしまっています。

あたたかくてうとうと…

だんだん温かくなってきたのか、目を細めて眠そうな顔をしているポーちゃん。なんとか頑張って起きていようとして、緊張感のある面持ちになってきました。

睡魔と戦いながら、抱っこされるポーちゃんの複雑な表情に思わず笑ってしまいます。この後、解放されたポーちゃんはダッシュでケージに戻っていったとのことです。早くお家に慣れると良いですね。

ポーちゃんの家猫修行の記録

ポーちゃんは、捕獲機で保護された直後は、怖くてキャリーバッグの中で固まってしまっていたのだそう。急に知らないところに連れてこられて、怖かったようです。

保護されて3週間ほど経つと、余裕が出てきたのか、人の手にじゃれついてくるようになったのだとか。もう少し時間はかかりそうですが、甘えん坊になるのも時間の問題かもしれませんね。

ポーちゃんの家猫修行の姿は、Instagramで10.8万回以上もいいねされ、「いつかこの温もりを分かってくれるときが来る！」「悪くは … ない」「眠気と格闘しているような…」「抱っこされてるけどお目々が気持ちを物語っていますね。なんか愛おしいです。あともう一息」「大丈夫…家族なんだから分かってくれる日が来ます♪」「ウトウトしないように頑張ってるように見えるw ぬくもりって罪だなぁ」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「morinaho」さまには、保護されたばかりのポーちゃんの日常や先住猫さんの姿が投稿されています。少しずつ家猫になっていくポーちゃんの成長を見守ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「morinaho」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。