J２最終節で生まれた様々なドラマ。STVVには古巣の奮戦を力にして翌日の試合を戦った選手がいた。次は俺たちの番だ――【現地発】
11月30日、ベルギーリーグ第16節。ヘントを相手に１−１のタイスコアで迎えた66分、GK小久保玲央ブライアンから始まったシント＝トロイデン（STVV）のビルドアップは、MF山本理仁のドリブルも交えて前進。最後は左サイドの崩しからポケットを突いた左SBシメン・ユクレラーのクロスを、後藤啓介がヘッドで仕留めて２−１。後半アディショナルタイムには小久保のビッグセーブも飛び出し、４位のSTVVが４連勝を記録した。
殊勲の後藤はミックスゾーンに姿を現わすと「今日の勝利はエグい！」と叫んだ。
「（チームの雰囲気は）めちゃくちゃ（良い）！ 今日、クラブ・ブルージュ（首位）が負けたので、（STVVが首位に）詰めるビッグチャンスだった。自分たちはこれからベルギーリーグでクラブ・ブルージュ戦、（３位の）アンデルレヒト戦と続くから、ここで勝点差を詰めて、仮にクラブ・ブルージュに負けたとしても問題なくシーズンを進めるためにも、しっかり勝点３を取ったのが大きかった」（後藤）
セントラルMFの山本、アブドゥライ・シサコと魅惑の中盤を形成するトップ下、伊藤涼太郎は、この日も多彩なパスワークでチームを牽引した。
「チャンスはこちらにもありましたが、そこで決めなかったから難しい展開になりました。やはり相手のヘントは力のあるチームなので、試合前から難しくなるのは分かっていた。もう少し自分たちのボールを持つ時間を長くしたかったですけれど、そこは次の反省点。次のクラブ・ブルージュ戦で（反省を）活かしたい」
後半アディショナルタイムからの登場という短い出場時間のなかで、FW松澤海斗はカットインシュートで相手ゴールを脅かした。
「もっと早く出してほしかったですね。（今日のような）チャンスを決め切ることが、今後の自分の未来に繋がっていくと思うので、そういうところを決め切る選手になりたいです」
J１昇格プレーオフを残し、11月29日に閉幕した今季のJ２。水戸ホーリーホックOBの伊藤と、昨夏にV・ファーレン長崎からSTVVに移籍した松澤は、古巣のJ１昇格に心躍らせ、ヘント戦を迎えた。
伊藤は二度、浦和レッズから期限付き移籍で水戸に在籍した。１期目は河川敷で練習していた時期。２期目は19年に完成した施設「アツマーレ」で練習した。この２つの時期を経験した伊藤は、水戸のクラブ史上初のJ２優勝＆J１昇格を感慨深そうに語った。
「その時代（河川敷での練習）を知っている身としては、『本当にとんでもないことをやりとげたな』と、今でも信じられないくらいです。シーズンオフ、僕は水戸に試合を見に行き、イベントに出させてもらったりとかした。その時の水戸が正直、とても強かった。長崎に開始10分で３点を取って３−０で勝ったんです。『すごく良いチームだな。J１に昇格できるんじゃないかな』とその試合を見て感じました。
ただ、そこから難しいのがJ２。僕もJ２のプレーを経験してますけれど、一年を通じて勝点を積み上げていかないといけない。当たり前のことですけれど、それが一番難しい。特にJ２にはそういう難しさがある。それを乗り越えた選手たちをまずは称えたいし、本当に素晴らしい選手、チーム、サポーターだと思います」
水戸に自身が在籍した頃を、伊藤は「水戸は本当に選手が育つ。僕がいた時は良いベテランの選手もいましたし、若手がプレーしやすい環境でした」と振り返る。それは水戸の公式ホームページにも載っているクラブのミッション「人が育ち、クラブが育ち、街が育つ」に繋がること。
「みんなが、それを意識して、水戸の皆さんの気持ちを背負ってプレーしてました。僕がいた時はサッカーが盛んな街ではなかったので『どんどんサッカーを盛んにしていこう』と（活動していた）。今年の選手たちはJ１昇格ということで、そのことを証明した。本当にそれは凄いし、感慨深いものがあります」
「（チームの雰囲気は）めちゃくちゃ（良い）！ 今日、クラブ・ブルージュ（首位）が負けたので、（STVVが首位に）詰めるビッグチャンスだった。自分たちはこれからベルギーリーグでクラブ・ブルージュ戦、（３位の）アンデルレヒト戦と続くから、ここで勝点差を詰めて、仮にクラブ・ブルージュに負けたとしても問題なくシーズンを進めるためにも、しっかり勝点３を取ったのが大きかった」（後藤）
セントラルMFの山本、アブドゥライ・シサコと魅惑の中盤を形成するトップ下、伊藤涼太郎は、この日も多彩なパスワークでチームを牽引した。
「チャンスはこちらにもありましたが、そこで決めなかったから難しい展開になりました。やはり相手のヘントは力のあるチームなので、試合前から難しくなるのは分かっていた。もう少し自分たちのボールを持つ時間を長くしたかったですけれど、そこは次の反省点。次のクラブ・ブルージュ戦で（反省を）活かしたい」
後半アディショナルタイムからの登場という短い出場時間のなかで、FW松澤海斗はカットインシュートで相手ゴールを脅かした。
「もっと早く出してほしかったですね。（今日のような）チャンスを決め切ることが、今後の自分の未来に繋がっていくと思うので、そういうところを決め切る選手になりたいです」
J１昇格プレーオフを残し、11月29日に閉幕した今季のJ２。水戸ホーリーホックOBの伊藤と、昨夏にV・ファーレン長崎からSTVVに移籍した松澤は、古巣のJ１昇格に心躍らせ、ヘント戦を迎えた。
伊藤は二度、浦和レッズから期限付き移籍で水戸に在籍した。１期目は河川敷で練習していた時期。２期目は19年に完成した施設「アツマーレ」で練習した。この２つの時期を経験した伊藤は、水戸のクラブ史上初のJ２優勝＆J１昇格を感慨深そうに語った。
「その時代（河川敷での練習）を知っている身としては、『本当にとんでもないことをやりとげたな』と、今でも信じられないくらいです。シーズンオフ、僕は水戸に試合を見に行き、イベントに出させてもらったりとかした。その時の水戸が正直、とても強かった。長崎に開始10分で３点を取って３−０で勝ったんです。『すごく良いチームだな。J１に昇格できるんじゃないかな』とその試合を見て感じました。
ただ、そこから難しいのがJ２。僕もJ２のプレーを経験してますけれど、一年を通じて勝点を積み上げていかないといけない。当たり前のことですけれど、それが一番難しい。特にJ２にはそういう難しさがある。それを乗り越えた選手たちをまずは称えたいし、本当に素晴らしい選手、チーム、サポーターだと思います」
水戸に自身が在籍した頃を、伊藤は「水戸は本当に選手が育つ。僕がいた時は良いベテランの選手もいましたし、若手がプレーしやすい環境でした」と振り返る。それは水戸の公式ホームページにも載っているクラブのミッション「人が育ち、クラブが育ち、街が育つ」に繋がること。
「みんなが、それを意識して、水戸の皆さんの気持ちを背負ってプレーしてました。僕がいた時はサッカーが盛んな街ではなかったので『どんどんサッカーを盛んにしていこう』と（活動していた）。今年の選手たちはJ１昇格ということで、そのことを証明した。本当にそれは凄いし、感慨深いものがあります」