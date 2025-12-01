『CDTVライブ!ライブ!』“3大Fes.”第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」にAdo、Da-iCE、BE:FIRSTらの出演が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月15日18時30分から放送される『CDTVライブ！ライブ！』3時間30分スペシャルの追加出演アーティストが発表された。

■出演アーティスト

ILLIT

Aqua Timez

Ado

幾田りら

WEST.

ENHYPEN

ORANGE RANGE

King & Prince

Superfly

Stray Kids

Da-iCE

TOMORROW X TOGETHER

DOMOTO

なにわ男子

HANA

Perfume

BE:FIRST

FRUITS ZIPPER

星野源

Little Glee Monster

REIKO

※アーティスト名五十音順

■“3大Fes.”企画の第1弾

この日は3週にわたって届けられる“3大Fes.”の第1弾となり、「クリスマス LOVE SONG Fes.」をオンエア。豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露する。

そしてこのたび先日発表されたWEST.、ORANGE RANGE、King & Prince、なにわ男子、Perfume、FRUITS ZIPPER、星野源に加え、ILLIT、Aqua Timez、Ado、幾田りら、ENHYPEN、Superfly、Stray Kids、Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER、DOMOTO、HANA、BE:FIRST、Little Glee Monster、REIKOの出演が決定した。

さらに、星野源によるプラチナライブでは「恋」「SUN」「不思議」を含むヒット曲、全10曲が披露されることが決定。国内外23公演のツアーを終えたばかりの星野源の一夜限りのステージは必見だ。また、Adoは豪華2曲メドレーを披露する。

この季節にぴったりな楽曲やアレンジで届ける「クリスマス LOVE SONG Fes.」をお見逃しなく。

そして、12月22日は、3大Fes.第2弾として「クリスマス年間ランキングFes.」を放送。今年の音楽シーンを総決算する、2025年を彩った豪華アーティストが大集結し、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。

3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の『年越しカウントダウンFes.』。23時45分から翌朝5時まで恒例の年越しスペシャルを放送する。豪華アーティストと一緒に最高の2026年を迎えよう。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

12/15（月）18:30～21:54

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

