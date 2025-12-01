ゴンドラでしか行けない!? 冬の絶景を楽しむ「霧氷テラス」（占冠村）
2025年12月1日（月）から、『星野リゾート トマム』にて、ゴンドラでしか行けない、標高1,088mの山で冬の絶景を楽しむ『霧氷テラス』の営業が開始されます。画像：星野リゾート
『霧氷テラス』は、標高1,088mに位置する、雪山の絶景や霧氷を観賞できる展望施設。霧氷とは、氷点下約2～10 度の間で空気中の水分や霧が木々に付着する現象のことで、きらきらときらめく絶景を見ることができます。
空気が澄んで晴れた日の青い空と霧氷が広がる真っ白な雪山は、寒い地域ならではの絶景。そんな絶景が、ゴンドラに乗車して約13分でアクセスできる『霧氷テラス』で気軽に楽しむことができるのは嬉しいですね！画像：星野リゾート
2025年12月1日（月）から10日（水）の10日間限定で、『サンライズゴンドラ』も営業されます。日の出前のまだ薄暗い時間帯にゴンドラに乗車し山頂駅へ向かい、『霧氷テラス』から日高山脈の稜線からゆっくりと昇る朝日を見ることができます。
【詳細情報】
サンライズゴンドラ
期間：2025年12月1日（月）～12月10日（水）
料金：ゴンドラ往復料金 大人 2,200円、7～11歳 1,300円、愛犬 500円
※トマム ザ・タワー、リゾナーレトマム宿泊客は無料
時間：6:00～12:30（上りゴンドラ最終乗車）、13:00（下りゴンドラ最終乗車）
『霧氷テラス』に併設するカフェ『雲Cafe』では、霧氷できらめく冬景色をイメージしたオリジナルドリンク『霧氷ミルクティー』が新登場！画像：星野リゾート
冬の濃厚なトマム牛乳を使ったミルクティーに、ふわふわなクリームの甘さが溶け込む、身体が温まるホットドリンクです。色を眺めたり、屋内のソファでくつろきながら飲むのがおすすめです◎
【商品詳細】
霧氷ミルクティー
販売場所：霧氷テラス、雲Cafe
料金：700円
※テイクアウト、イートインどちらも可能。霧氷テラスまではゴンドラ乗車料金がかかります。
キラキラと輝く雪山の絶景を眺めながら楽しめる『霧氷テラスアフタヌーンティー』も登場！画像：星野リゾート
霧氷や雪山をイメージした全9種類の小菓子やセイボリーが並び、今年は新たに、スペシャルメニューとして『霧氷モンブラン』も含まれています。
【商品詳細】
霧氷テラスアフタヌーンティー
期間：2025年1月10日～2026年3月31日
時間：11:30～15:30
料金：7,500円（1名）
含まれるもの ：小菓子やセイボリー9種類、ドリンク4種類
予約：公式サイトにて1週間前までに予約
定員：1日6組（1組2名まで）
対象：宿泊、日帰り客
場所：霧氷テラス、雲Cafe
※天候や気象条件により、中止する可能性があります。
※仕入れ状況により、提供内容が一部変更になる場合があります。
※霧氷テラスまではゴンドラ乗車料金がかかります。
雪で覆われた真っ白な大パノラマが広がるエリアを、ガイドと一緒にスノーシューで巡るアクティビティ『絶景霧氷スノーシュー』も楽しむことができます。画像：星野リゾート
北海道ならではの雄大な絶景を眺めながら、スノーシューをしたり、アクティビティ後にはスープで体を温めたりと、雪山ならではの体験が叶います。
【詳細情報】
絶景霧氷スノーシュー
期間：2025年12月20日～2026年3月31日
料金：1名 10,000円
時間：8:30～11:00
含まれるもの ：スノーシューガイド、レンタル（スノーシュー、ボードブーツ）、オニオングラタンスープ
予約：公式サイトにて3日前まで受付
定員：10 名まで、最少催行人数 2名
対象：7歳以上（宿泊、日帰り客）
※天候や積雪状況により中止になる可能性があります。
※仕入れ状況により食材が一部変更になる場合があります。
※霧氷テラスまではゴンドラ乗車料金がかかります。
霧氷テラス
期間：2025年12月1日～2026年4月5日
料金：ゴンドラ往復料金 大人 2,200円、7～11歳 1,300円、愛犬 500円
※トマム ザ・タワー、リゾナーレトマム宿泊客は無料
時間：
【2025年12月1日～10日】
6:00～13:00（上りゴンドラ最終乗車）、13:30（下りゴンドラ最終乗車）
雲Cafe 12:30（ラストオーダー）
【2025年12月11日～12月25日】
9:00～15:00 （上りゴンドラ最終乗車）、15:30（下りゴンドラ最終乗車）
雲Cafe 14:30（ラストオーダー）
【2025年12月26日～2026年4月5日】
9:00～15:30 （上りゴンドラ最終乗車）、16:00（下りゴンドラ最終乗車）
雲Cafe 15:00（ラストオーダー）
対象：宿泊、日帰り客
※気象条件により霧氷が発生しない、または営業を中止する場合があります。
朝日を望むサンライズゴンドラや、霧氷や雪景色を模したドリンク、アフタヌーンティーなど、冬ならではの絶景を楽しむコンテンツが盛りだくさん！
気温が低い朝には、きらきらと輝くダイヤモンドダストが見られることもあるんだとか！
この季節ならではの絶景と美味しさを、堪能してみてはいかがでしょうか◎文／北海道Likers
【画像・参考】【トマム】ゴンドラでしか行けない、標高1,088mの山で冬の絶景を楽しむ「霧氷テラス」2025年12月1日から営業開始 - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。