西地区2位につけるV三重に選手3名とスタッフ1名が新加入

V.LEAGUE MEN WESTのヴィアティン三重は1日（月）、2025-26シーズンから新加入する選手3名とスタッフ1名を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。今回、新加入が発表されたのはオポジットの工藤築（21）、アウトサイドヒッター（OH）兼リベロの矢野拓郎（22）、OHの白井康靖（22）、コーチの葭原昂大氏（22）ら4名だ。

埼玉県川口市出身の工藤は埼玉栄高校を卒業後、2022年に国士舘大学へ進学。現在は同大学の4年生だ。2024年の春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦では、ベストスコアラー賞とスパイク賞を獲得。また同年の秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦では最多得点ランキングで5位、サーブ効果率ランキングで6位という個人成績を残した。身長は184センチ。チームでの背番号は35を着用する。

宮崎県日南市出身の矢野は日南辰徳高校を卒業後、2022年に国士舘大学へ進学。現在は同大学の4年生だ。身長は172センチで、チームでの背番号は22を着用する。

奈良県宇陀市出身の白井は市立尼崎高校を卒業後、2022年に東海大学へ進学。現在は同大学の4年生で、チームのキャプテンを務めている。身長は181センチで、チームでの背番号は6を着用する。

福岡県福岡市出身の葭原コーチは東福岡高校を卒業後、2022年に東海大学へ進学。現在は同大学の4年生だ。2022年に開催の第14回アジアU18男子バレーボール選手権大会に出場した葭原逢太は実の弟。

新加入に際し、4名はクラブを通してコメントしている。

■工藤築

「このたび、ヴィアティン三重へ入団することになりました、工藤築です。三重県を代表するチームの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、人としても成長できるように努力してまいります。また、チームの勝利に貢献し、応援してくださる皆さんに元気と感動を届けられるよう努力を重ねていきますので、ご声援よろしくお願いします」

■矢野拓郎

「ヴィアティン三重のチーム関係者の皆様、そしてファンの皆様、初めまして！この度入団いたしました矢野拓郎です！このチームの一員としてプレーできることを心から嬉しく思います。新人としてチームの勝利に貢献できるよう全身全霊で取り組みます。先輩方から多くを学び、誰からも信頼される選手を目指して日々努力を重ねていきます。情熱を胸に、ヴィアティン三重の一員として全力で戦います。応援よろしくお願いいたします！」

■白井康靖

「この度、ヴィアティン三重バレーボールに入団させて頂くことになりました、東海大学の白井康靖です。ヴィアティン三重のチームの一員として、新たな環境でバレーボールができることを嬉しく思います。1年目からチームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張りますので、応援の程よろしくお願いいたします」

■葭原昂大コーチ

「この度、ヴィアティン三重バレーボールチームにコーチとして加入することになりました葭原昂大と申します。今までとは違った環境でバレーボールに携わることができることとても嬉しく思います。ヴィアティン三重のチームの一員としてチームの勝利に貢献できるよう日々精進して参ります。応援のほどよろしくお願いします」