プロ野球・巨人の坂本勇人選手が1日、都内で行われた「プレミアムトークショー」に出演し、メジャー挑戦する岡本和真選手について「和真が抜けて、僕はチャンスが出てきてる」などと語りました。

司会のフリーアナウンサー、上重聡さんから岡本選手が抜ける穴は大きいかと聞かれると、「他のチームを見ていると主力がFAで出て行ったり、メジャー行ったりしてるけど、若い選手、ベテランが助け合って、優勝争いしている。和真が抜けて僕はチャンスが出てきている」と語りました。

坂本選手は23年シーズン終盤にショートの定位置を門脇誠選手に渡し、サードを守ることになりました。しかし、今季はリチャード選手が加入し、岡本選手がサードを守ることが増えたたため、坂本選手のスタメン機会が減っていました。「キャリアの中でも一番ふがいないシーズン。個人としてもチームとしても残念だった」と今年を振り返った坂本選手。来季は代打の切り札ではなく、レギュラーとしての位置を狙いに行きます。