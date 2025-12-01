フェイエノールトに所属する上田綺世選手が日本時間1日、リーグ戦3試合ぶりのゴールを記録。得点ランキングトップに君臨する、14戦14発と好調を維持しています。

上田綺世、活躍の理由は？

現地オランダの記者は、リーグ2位に位置するチームの攻撃を牽引する上田選手について、「彼は根っからのゴールハンター、得点への強烈な本能を持っています」と評価。「チャンスが来れば必ず決め、一度ゴールを決めると勢いに乗る いわゆる“ケチャップ理論”だ」と比喩を用いつつ、「いずれ歴史に名を刻む選手になる」ととどまることを知らない上田選手の活躍を絶賛しました。

さらに、代表でともにプレーする久保建英選手は代表活動での練習中に鋭いシュートをみせる上田選手に「誰が止められんねん！なんなの？」と一言。「フリーで上田選手が（ボールを）受けることがあったら、ほとんど得点になるのかなって思うくらいのシュート力があります」とそのすごさを語りました。

豪快なシュートを放つ秘訣は“太もも”

上田選手の鍛え上げられた太ももを計測すると、成人男性の平均52センチを優に超える61センチを記録。電柱よりも太い太ももが強烈なシュートを支えていることがわかります。

上田選手自身も「昔から太い、恵まれた。育成年代からシュートはこだわってやってきたし、 その数も多分誰よりも打っていると思う。それが自分の筋肉になったり、今のシュート力があるとは思ってます」と、これまでの練習の積み重ねが結果に結びついていると明かしました。

上田選手は相手DFを背負うプレーが得意。ためを作るポストプレーや、自ら反転しゴールを狙う姿勢が目立ちます。

そんな強靱な足腰に、代表・森保一監督も絶賛。「トップの選手に対してはファールまがいに止めに来るんですけど、そこで耐えながらポストプレーできて、ゴール前に走っていける。その体幹、足腰の強さは見せてくれてると思いますし、 素晴らしい選手に成長している」と話しました。

フィジカルだけじゃない！磨きがかかった攻撃のバリエーション

元日本代表の柿谷曜一朗さんは、上田選手の好調の要因が「テクニックの向上」にあると考察。「シュート力よりボールへの伝え方。しかもコースがいい。キーパーは1番厄介だ」と、同じFWとして活躍した視点から解説しました。

さらに、試合での印象について、「シャイ、かわいい印象」という第一印象からは想像がつかない、「試合になったら、ゴールを取るために獣になれる」と話しました。

そんな上田選手は、代表での活躍について、「1トップで出るということは、日本で一番のストライカーだと認められていると思っている。その責任は結果で示さなきゃいけないし、今ある自分を最大限表現できていいのかな」と充実した表情。

ワールドカップまであと200日を切りますが、その活躍から目が離せません。

(11月29日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)