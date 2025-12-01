1.ごはん、おやつ

「ごはん」「おやつ」など、食べ物にまつわる言葉に反応する猫は多いようです。「ごはん食べる？」と言うと駆け寄ってきたり、寝ていてもすぐに起きたりといった行動から、猫が「ごはん」という言葉に強い興味を持っていることが分かります。

これは、猫がごはんを食べるときに飼い主さんが必ず「ごはん」というワードを出すからでしょう。言葉と出来事が関連付けられることで、「ごはん」という言葉を理解するようになります。中には、人間同士の「ごはんにしようか」という会話に敏感に反応する猫もいるようです。

猫にとって食べ物は生命を維持する大切なものですから、「好きな言葉」の代表格と言っても過言ではないかもしれません。

2.かわいいね、いい子だね

「かわいいね」「いい子だね」などの誉め言葉が好きな猫も少なくありません。優しい声で猫を称賛すると、「ニャー」と甘えたように応えたり、スリスリしたりします。機嫌が悪いときに「かわいいね」と言うと、ついつい嬉しくなってしまう猫もいるようです。

中には、「かわいい」という言葉を自分の名前だと思っている猫も。飼い主さんが毎日のように「かわいい」と言っていると、それが自分を指す言葉だと理解するようになるのでしょう。褒め言葉を発するときの飼い主さんは愛溢れる表情をしているため、猫にとって嬉しい言葉となります。

3.遊ぼう、遊ぶ？

「遊ぼう」という言葉も、猫が好きなもののひとつです。とくに遊び好きの猫にとっては嬉しい言葉といえるでしょう。この言葉を聞くと、どんなに遠くからでも駆け寄ってくる猫もいるようです。

「遊ぼう」と誘われて遊んだ経験の積み重ねによって、猫が意味を理解するようになります。遊ぶ回数が多ければ多いほど、言葉の理解度も高まるはずです。飼い主さんと猫のコミュニケーションとなる言葉でもあるので、猫との暮らしの中では非常に大切な言葉となるでしょう。

遊びに誘われたときの猫は、わくわくした気持ちになっています。そのため、すぐに遊ぶ時間がないときは、むやみに口に出さない方がいいでしょう。飼い主さんは後で遊ぶつもりでも、猫には「約束を守ってもらえなかった」と受け取られる場合があります。

4.自分や家族の名前

猫は短い単語であれば理解し記憶できるといわれています。そのため、自分の名前や家族の名前を憶えている猫は多いようです。名前を呼ぶと振り向いてくれたり、軽く尻尾を振ってくれたり、なにかしらの反応を示してくれるようです。

また、家族の名前を憶えている猫も少なくありません。「パパが帰ってきたよ」と言うと玄関で待機する猫も。このような行動からは、猫が家族の固有名詞を聞き分けていることが分かります。

とくに、好きな家族を表す言葉は、猫にとってお気に入りの言葉といえるでしょう。名前を出したときのリアクションで、猫からの愛情度が分かるかもしれませんね。

まとめ

猫は、言葉と行動をセットにすることで言葉の意味を理解します。その繰り返しを行うことにより、長期に渡って記憶することも可能です。「ごはん」や「遊び」など自分にとってメリットが大きいほど、好きな言葉となるでしょう。

また、猫の性格によっても好きな言葉は変わります。食いしん坊な猫は「ごはん」に強く反応したり、遊び好きな猫は「遊ぼう」にテンションが上がったり。

逆を言うと、猫の反応の仕方で、猫の嗜好が分かるともいえます。