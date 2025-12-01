か、か、かんわいいぃぃぃ♡【3COINS】乙女心くすぐる「キーホルダー」

バッグのワンポイントになる「キーホルダー」が欲しい時は【3COINS（スリーコインズ）】をチェック。乙女心くすぐる可愛いぬいぐるみ付きのキーホルダーが、プチプラで登場しています。今回はクマ & ウサギの、衣装もキュートなキーホルダーをご紹介します。いくつか買って、その日の気分によって付け換えるのもおすすめです。

モコモコ感が可愛い！「プリントパンツベアキーホルダー」

モコモコとした感じがまさにぬいぐるみらしいクマのキーホルダー。さくらんぼのアクセサリー & パンツのキュートな姿がたまりません。立体的で存在感がある分、バッグの目印にもなってくれそうです。値段は\550（税込）。金具はフックタイプで取り付けやすいところも魅力です。

華やかな衣装が可愛い「レースウサギキーホルダー」

垂れた長い耳が特徴的なウサギのキーホルダー。華やかなレースの衣装をまとった、乙女心くすぐる可愛らしさ溢れるアイテムです。ウサギの毛は少し長く、フワフワとしていて触り心地の良さがうかがえます。値段は\550（税込）。バッグに取り付けるのはもちろん、お部屋に飾ってインテリア感覚で楽しむのも良さそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino