カタールGP

自動車レースF1の今季第23戦カタールGPは現地11月30日に決勝が行われ、レッドブルの角田裕毅は15番グリッドからスタートし、10位入賞を果たした。チームメートのマックス・フェルスタッペンが優勝。タイトル争いで踏みとどまったフェルスタッペンを称える集合写真が公開されたが、海外ファンからは「ユウキはどこ？」「1人いないぞ」と“異変”に注目する声が集まっている。

角田の姿が見えなかった。100人近くがズラッと並んだ集合写真。中央付近でフェルスタッペンがガッツポーズを見せ、チームのメンバーもそれぞれ笑顔を浮かべている。レッドブル公式Xが「なんという素晴らしいチーム！ まだ（タイトル争いに）残っている！」と記して写真を公開。ただ、海外ファンからは角田の“不在”に疑問の声が続出した。

「ユウキはどこ？」

「セカンドドライバーはどこ？」

「1人いないぞ」

「ユウキがいない。フォローやめる時が来た」

「君たちはチームじゃない。ユウキはどこ？」

「ユウキのいないチーム写真」

「ユウキはレッドブルでのキャリアで最高の週末を過ごしたはずなのに、ここにいない」

角田は現地29日のスプリント決勝で自己最高の5位入賞。その後の予選は1回目（Q1）で敗退し、15番手でスタートした決勝は10位入賞を果たした。フェルスタッペンはドライバーズポイントで396ポイント。首位ランド・ノリス（マクラーレン）の408ポイントに12差の2位につけている。



（THE ANSWER編集部）