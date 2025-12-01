元フジテレビでフリーの八木亜希子アナウンサーが１日放送のテレビ朝日系特番「国民５万人が投票！ 貴方が一番好きな野球スターは誰 禁断！プロ野球総選挙」（午後６時半）に出演。学生時代に“出待ち”したレジェンドプロ野球選手の実名を明かす一幕があった。

引退したレジェンド９０００人の中から最強のベスト２０が選出する今回の番組。１２位に「ミスター・タイガース」掛布雅之さんが選ばれると「すごい人気でしたもんね」と納得の表情を浮かべた八木アナ。

「私、アイドルも含めて今まで出待ちしたことがある人が１人だけいるんですけど、阪神の岡田さんなんですけど」と掛布さんの同僚・岡田彰布さんの名前を口に。

「岡田さんがすごい大好きで。そうしたら横浜ファンだった子が『阪神の選手は横浜との試合で横浜のこのホテルに来るよ』って。常宿があるんですよね。で、待ってたら、バスが着く時に入れよって言われたから、ずっと出待ちして。サイン色紙を持って待ってたんですよ」と続けると「どんどん出てきて。真弓さんとか若菜さんとか降りてきて、岡田さんも降りてきたんだけど、あまりに緊張し過ぎて、もらえなくて。一番最後に出てきた当時の安藤監督にもらいました」と振り返っていた。