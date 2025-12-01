【ラ・リーガ】ソシエダ 2−3 ビジャレアル（日本時間11月30日／アノエタ）

【映像】強烈キックを喰らい悲鳴をあげた瞬間

ソシエダの日本代表MF久保建英が左足に強烈なトゥーキックを食らった。アフターで蹴り上げられて悶絶すると、ファンが騒然とした。



日本時間11月30日のラ・リーガ第14節で、ソシエダはホームでビジャレアルと対戦した。

久保は右WGで古巣相手に先発出場。0ー1と追いかける展開で迎えた45+2分に危険プレーの被害に遭ってしまう。

ソシエダがコーナーキックを獲得すると、キッカーのMFブライス・メンデスがゴール前にクロスを入れる。

そのこぼれ球をビジャレアルFWアジョゼ・ペレスが胸トラップでコントロールしようとすると、久保が素早い寄せでボール奪取を狙った。

トランジションの鋭さをみせた日本代表MFが先にボールに触れると、アジョゼ・ペレスの足がアフターで直撃。結果的に蹴り上げられるような形となり、久保は収音マイクに拾われるほどの声で悲鳴。スタジアムが騒然とする中、もちろんファウル判定となり、アジョゼ・ペレスにはイエローカードが出された。

ファンからは「またタケがやられた」「久保大丈夫か？」「本当に怪我はやめてよ」「声出てたなー」「痛いと思うけど賢いプレーだな」「うまく先に触ってた」など様々な声が寄せられた。

試合はソシエダが2点ビハインドの状況から一時同点に追いつくも、90+5分にMFアルベルト・モレイロが決勝ゴールを記録。ビジャレアルが3ー2で接戦を制した。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）