12月1日、大阪府警阿倍野署と阿倍野消防署の一日署長を、お笑いコンビ「カベポスター」の浜田順平さんと永見大吾さんが務めました。

2人は、装備点検や阿倍野区内のパトロールなどを実施。挨拶では軽妙な掛け合いを見せました。

永見さん「これからも個人的に『あべのハルカス』のてっぺんから皆様を見守っておりますので」

浜田さん「そんなところなんでおんの、おらんやろ」

永見さん「あとは、阿倍野だけの話ではないですが… 僕たちのネタをYouTubeに違法アップロードされている方いらっしゃいましたら、名乗り出てください！」

浜田さん「いるわけないやろ笑」

永見さん「よかったです、阿倍野にはいないということがわかりました」

浜田さん「よかった〜笑」

大阪府内では交通死亡事故が急増していて、11月25日に「交通死亡事故多発警報」が2年ぶりに発令されました。阿部野区でも、11月17日に1年ぶりに交通死亡事故が発生したということで、阿倍野警察署が注意を呼びかけています。

また同区内では、特殊詐欺の被害も多発しているということで、同署は「警察消防など『オール阿倍野区』で歳末警戒を達成し、地域の皆さんと笑顔で新年を迎えられるよう頑張りたい」としています。