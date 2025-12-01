地鉄本線の滑川・宇奈月温泉間の来年度の廃止が見送られる見通しとなったことについて、きょう、沿線自治体のトップに聞きました。



あいの風とやま鉄道との並行区間を抱える魚津市の村椿市長は、残された1年の間に検討を進めたいとしました。



魚津市 村椿市長

「できることであれば、レールはつながって運行された方がどなたにとっても良いと思うが、一方でそのためにかかる経費が巨額なものになるなら、負担するのも市民ですから賛同・理解が得られるのかということも考えなくてはならない」





また、同じく並行区間がある滑川市の水野市長は、あいの風とやま鉄道の線路を地鉄と共用する案に言及しました。滑川市 水野市長「そのへんの協議がまだ進んでいないという私はそういう認識です」KNB記者「（線路共用が検討から）外れるのは決定事項とは考えておられない？」水野市長「考えていません」今後、市民との意見交換を開催し、その声によっては線路の共用を要望する可能性があるとしました。一方、富山市は本線の会合には参加していませんが、藤井市長は、沿線自治体がともに来年度の支援に動いたことを評価しました。富山市 藤井市長「地鉄も苦しい中においてそれに応えたと。応えて存続を決意されたということでありますので、しっかり我々もそれに応えていかなければならないなと感じました」沿線自治体の、来年度の財政支援の金額などは今月中に開かれる鉄道線全体の「あり方検討会」で協議される予定です。