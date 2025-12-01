乃木坂46菅原咲月、卒業した先輩・久保史緒里へメッセージ「出会えたこと、一生の誇りです」

11月30日、乃木坂46・菅原咲月が公式ブログを更新。11月26日・27日に開催した卒業コンサートをもってグループを卒業した久保史緒里にメッセージを送った。

菅原は、自身のブログ内で久保の卒業コンサートについて、「しおさんの乃木坂46として人生を振り返っているかのようなセットリスト」「過去も、今も、乃木坂の全てを愛しているからこそのLIVEだったのかなと思います」「すごく、すごく深い愛の詰まったLIVE 純粋に楽しかった！！！」「乃木坂としてのステージを楽しもう！と笑顔でいてくれるしおさん」「そんな姿を見て寂しさに包まれていた私の心も、楽しもう！と明るくしてくれました」とコメント。

また、「LIVE前、しおさんに背中叩いてもらわないと出来ないです！なんて言いながら毎回叩いてもらってました。笑」「ちょっと強めだった時、ごめん！強かった〜！ なんて笑いながら謝ってくれるしおさんが可愛くて大好きで。」「もうその姿見られないのが寂しいです」と、久保との思い出を振り返りながら綴った。

その上で、「パフォーマンスでも、日常でも どんな時でも後輩にはかっこいいお手本のような姿でいてくれたしおさん」「乃木坂46に残していってくださったものがあまりにも大きすぎます」「大きすぎるけど、、絶対無駄にはしたくないです」「想像以上に心にぽっかりと穴が空いたような気持ち。」「でも、前を向かなきゃね」「改めて、ご卒業おめでとうございます」「しおさんと出会えたこと、一生の誇りです」とメッセージを送っていた。