ジャパンエンターテイメントは、テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」で、11月22日から夕方から夜間にかけて特別体験を提供する。

「ダイナソー サファリ」では特別演出を行うほか、ワイルド バンケットやインフィニティ テラスでは、オリオンビールを片手にミュージックライブや食事を楽しめる体験を追加する。

新たなショーとして、沖縄らしいミュージックに乗って踊る「カチャーシー パーティ」を開始。ブリーズ アリーナで開催する「ジャングリア スプラッシュ フェス」は冬の演出に切り替える。

ジャングル エクストリームズエリアにある6つのアトラクションについて、アトラクション整理券の取得方法をこれまでの先着制からアプリ上での抽選制に変更する。抽選時間帯を午前と午後に分ける。入場前から応募が可能できる。

また、午後2時以降入場可能なチケットと「ダイナソー サファリ」プレミアム パス＋飲食クーポン500円分がセットになった「特典付き午後チケット」（大人6,930円、小人4,950円）と、さらにスパチケット付きの「特典付きパーク＆スパ午後チケット」（大人9,240円、小人6,160円）の発売を、11月22日から開始した。

さらに、名護市、今帰仁村、本部町を結ぶ夜間バスを運行する。運行日は12月6日から2026年1月12日にかけての週末と12月25日から1月4日まで。