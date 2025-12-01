15日放送『CDTV』は「クリスマス LOVE SONG Fes.」 ILLIT、ENHYPEN、TXT、DOMOTO、HANA、BE:FIRSTらの出演も決定【一覧掲載】
15日に生放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（後6：30〜後9：54）の全出演アーティストが12月1日、発表された。
【写真】豪華すぎる！なにわ男子＆BE:FIRSTら出演者たち
同局では、15日から3週にわたって“3大Fes.”を送る。15日放送の第1弾は「クリスマス LOVE SONG Fes.」と題し、豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露し、盛り上げる。
先立って発表されたWEST.、ORANGE RANGE、King ＆ Prince、なにわ男子、Perfume、FRUITS ZIPPER、星野源に加え、ILLIT、Aqua Timez、Ado、幾田りら、ENHYPEN、Superfly、Stray Kids、Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER、DOMOTO、HANA、BE:FIRST、Little Glee Monster、REIKOの出演が決定した。
星野源によるプラチナライブでは「恋」「SUN」「不思議」を含む大ヒット曲全10曲を届ける。国内外23公演のツアーを終えたばかりの星野の一夜限りのステージとなる。Adoは豪華2曲メドレーを披露する。
そして、22日は、3大Fes.第2弾として「クリスマス年間ランキングFes.」を放送する。今年の音楽シーンを総決算する2025年を彩った豪華アーティストが大集結し、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。
3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の「年越しカウントダウンFes.」。午後11時45分から翌朝5時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルを放送する。
【12日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者】（※50音順）
ILLIT
Aqua Timez
Ado
幾田りら
WEST.
ENHYPEN
ORANGE RANGE
King ＆ Prince
Superfly
Stray Kids
Da-iCE
TOMORROW X TOGETHER
DOMOTO
なにわ男子
HANA
Perfume
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
星野源
Little Glee Monster
REIKO
【写真】豪華すぎる！なにわ男子＆BE:FIRSTら出演者たち
同局では、15日から3週にわたって“3大Fes.”を送る。15日放送の第1弾は「クリスマス LOVE SONG Fes.」と題し、豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露し、盛り上げる。
先立って発表されたWEST.、ORANGE RANGE、King ＆ Prince、なにわ男子、Perfume、FRUITS ZIPPER、星野源に加え、ILLIT、Aqua Timez、Ado、幾田りら、ENHYPEN、Superfly、Stray Kids、Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER、DOMOTO、HANA、BE:FIRST、Little Glee Monster、REIKOの出演が決定した。
そして、22日は、3大Fes.第2弾として「クリスマス年間ランキングFes.」を放送する。今年の音楽シーンを総決算する2025年を彩った豪華アーティストが大集結し、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。
3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の「年越しカウントダウンFes.」。午後11時45分から翌朝5時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルを放送する。
【12日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者】（※50音順）
ILLIT
Aqua Timez
Ado
幾田りら
WEST.
ENHYPEN
ORANGE RANGE
King ＆ Prince
Superfly
Stray Kids
Da-iCE
TOMORROW X TOGETHER
DOMOTO
なにわ男子
HANA
Perfume
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
星野源
Little Glee Monster
REIKO