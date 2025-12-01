◆バスケットボール男子 Ｗ杯アジア１次予選 日本―台湾（１日、台湾）

Ｂ組で世界ランク２２位の日本は同６７位の台湾と敵地で対戦し、４２―３６で前半を終えた。先月２８日に神戸で行われた初戦は９０―６４で勝利している。１次予選Ｂ組には中国と韓国も入り、来年７月までホームアンドアウェー方式で６試合を戦い、上位３チームが突破する。

日本は斎藤拓実（名古屋Ｄ）、渡辺雄太（千葉Ｊ）、馬場雄大（長崎）、西田優大（三河）、ジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）と第１戦と同じ先発で臨んだ。序盤は相手に３連続で３ポイント（Ｐ）シュートを決められるが、西田が負けじと３Ｐシュートを成功させた。途中から入った富永啓生（北海道）、渡辺雄もシュートを決め、フリースローも沈めるなど、徐々に差を詰めた。残り２分を切ったところで安藤誓哉（横浜ＢＣ）がレフトから３Ｐシュートを決め１６―２０とした。最後は渡辺雄が３Ｐを狙うもリングにはじかれ、１７―２２で第１クオーター（Ｑ）を終えた。

第２Ｑはわずか１１秒で西田がシュートを決めてスタート。直後に吉井裕鷹（三遠）がディフェンスでファウルを取られ、両手を挙げて不可解な様子も見せた。残り７分となったところで日本はタイムアウトを要求。直後に西田がシュートを決めると、その後も西田がセンターから３Ｐシュートを決め、２７―２９に。残り５分を切った際にも西田がこの日３本目の３Ｐに成功。渡辺雄のシュートで同点に追いつくと、原修太（千葉Ｊ）の３Ｐで初めてリードを奪った。４２―３６と６点リードで前半を終えた。西田は４本の３Ｐを含め、両チーム最多の１６得点をマークしている。