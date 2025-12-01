「生きていけるのか？」「動悸がすごい」ファン衝撃…ミュージカル「刀剣乱舞」２７年１２月でシリーズ完結

人気ミュージカル「刀剣乱舞」が２７年１２月をもってシリーズを完結することが１日、発表された。公式サイトで製作委員会名の文書が公開され「ミュージカル『刀剣乱舞』は、２０２７年１２月までのこれからの二年間をもって、シリーズとしての完結に向けた最後の歩みを進めてまいります」としている。

名だたる刀剣が人間の姿となった戦士・刀剣男士となって戦う人気ゲーム「刀剣乱舞」が原案のミュージカルは、２０１５年が初演。２・５次元ミュージカルとして人気を集め、１８年大みそかの紅白歌合戦には企画枠で出場した。

ファンにとっては１０周年イヤーに突然の知らせとなった、公式サイトでは「この報告は、『終幕』ではなく、『これまでの歩みを未来へ繋ぐための一区切り』としてのものでございます」と理解を求め「これまでの歴史を大切にしながら、最後の瞬間まで、刀ミュらしく、誠実に、心を込めて創り上げてまいります」と呼びかけている。

発表を受けてＸ（旧ツイッター）では「あと２年」「髭切単騎」「キャス変」など関連するワードが続々とトレンド入り。「わしらは刀ミュのない世界で生きていけるのか？」「嘘ですよね…」「動悸がすごい」などの声が上がっている。