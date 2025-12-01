¡ÖÌ´¤Ë¤Ç¤Æ¤¤½¤¦¡×¡ÖÈ¯°Æ¤·¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡×¡¡ÌÚ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëà¥¢¥¤¥Äá¤ò1111ËÜ...¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë2.7Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
2025Ç¯¤â¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¡£³¹¤â¿Í¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬¡¢¿åÂ²´Û¤Î¿Íµ¤¼Ô¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤À¡£
¤½¤¦¨¡¨¡¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Ç¤¢¤ë¡ª¡ª
¡À¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥Ä¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡¿
1111É¤¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤¿¤Á¤¬·²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤è¡Á¤¯¤ß¤ë¤È¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¤â¡ª³ÈÂç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í
2025Ç¯11·î18Æü¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ä¥ê¡¼¤À¡£
Çò¤Ã¤Ý¤¤¥ä¥Ä¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ä¥Ä¡¢³¥¿§¤Î¥ä¥Ä¤¬¸ò¸ß¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê´é¤ò¥º¥º¥¤¤ÈÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1111É¤¤Ã¤Æ......¤³¤ì¡¢ºî¤ë¤Î¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê......¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï2Ëü7000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê12·î1ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»Â¿·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£Ì´¤Ë¤Ç¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÆÉ¤àÁ°¤Ë²Ä°¦¤¤¥Ä¥ê¡¼¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ³ÈÂç¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤À¤é¤±¤ÇÇú¾Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤ë¤È°ú¤È´¤¤¿¤¤¾×Æ°¤¬......¡×
¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬¶¸µ¤¤¸¤ß¤Æ¤ë¤±¤É´°À®·Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ìÈ¯°Æ¤·¤¿¿Í¤È¥´¡¼½Ð¤·¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡×
¤³¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï19Æü¡¢¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥Ä¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÌõ¥¢¥êÉÊ¡×
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡¦´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÄÚ°æÉñ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ä¥ê¡¼¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ±´Û¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ý¥¥Ý¥¶Ê¤¬¤ë¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ïÎà¤â°Û¤Ê¤ê¡¢Çò¹õ¤Î¤â¤Î¤¬¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¡×¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÇò¤Î¼Ê¡¹ÌÏÍÍ¤¬¡Ö¥Ë¥·¥¥¢¥Ê¥´¡×¡¢³¥¿§¤Î¤â¤Î¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¤¡¼¥ë¡×¤À¡£
¤¿¤À¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢Á´¤Æ¡ÖÌõ¥¢¥êÉÊ¡×¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤Þ¤«¤é¡ØÀ½Â¤Ãæ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤¬¤Ê¤ó¤È¤«Æü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢»ÐËå¿åÂ²´Û¤ÎµþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç2013Ç¯¤«¤éËèÇ¯Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¥Ä¥ê¡¼¡Ù¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄÚ°æ¤µ¤ó¡Ë
ÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥³¡ª¡¡......¤Ê¤Î¤À¤¬......¡Ö¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¥Ä¥ê¡¼¡×¡¢¤È¤Ï¡©
º£ÅÙ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡¡°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤ó¤À¡©
µ¼Ô¤Ï19Æü¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËºî¡×
¡Ö¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¥Ä¥ê¡¼¡×¤È¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤¬2013Ç¯¤«¤éËèÇ¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
Æ±´Û¤Î¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµÈ±Ê²»Ì´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËèÇ¯°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤«¤éÀ©ºî¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¿åÂ²´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ã´Åö¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËºîµ§´ê¡×¤À¡£
¡ÖµþÅÔ¿åÂ²´Û¤Î¡Øµþ¤ÎÎ¤»³¡Ù¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤ÆÊÆºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤ÙÊÆ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬¸º¾¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Á´¹ñÅª¤ËÊÆ¤Î¼ý³ÏÎÌ¸º¾¯¤ä²Á³Ê¹âÆ¤¬¸«¤é¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈ±Ê¤µ¤ó¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¼Â¤ê¤ÎÂ¿¤¤Ë¤«¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò·èÄê¡£
µþÅÔÉÜ¤Î¸Þ¹òË¾÷¤òµ§´ê¤·¤¿¤ªº×¤ê¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ê¤É¡¢£±¤Ä£±¤Ä¼êºî¤ê¤Ç¾þ¤ê¤òºî¤ê¡¢¥Ä¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Áá¤¯¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿åÂ²´Û¤é¤·¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¥Ä¥ê¡¼¡£
SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤ÎÄÚ°æ¤µ¤ó¤ÈµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÎµÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤¬¡¢Íè´Û¤µ¤ì¤¿Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÄÚ°æ¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£¸å¤â¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ø¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥Ä¥ê¡¼¡Ù¤ÈµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ø¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¥Ä¥ê¡¼¡Ù¡¢¤É¤Á¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊµÈ±Ê¤µ¤ó¡Ë
³¹Ãæ¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤âÁÇÅ¨¤À¤±¤ì¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢à¿åÂ²´Û¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥Ä¥ê¡¼¡×¤Ï¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û6³¬ÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç25Ç¯11·î18Æü¡Á26Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¥Ä¥ê¡¼¡×¤ÏµþÅÔ¿åÂ²´Û2³¬¡Ö»³»ç¿åÌÀ¡×¥¨¥ê¥¢Æþ¤ê¸ý¤Ç25Ç¯11·î18Æü¡Á12·î25Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨Í½Äê¡£