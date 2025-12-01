片岡凜＆田牧そら、声優初挑戦のアフレコで“壁ドン”体験「思いのほかかっこいい声になった」
2021年本屋大賞ノミネート作、深緑野分による小説を原作とした劇場アニメーション映画『この本を盗む者は』（12月26日公開）のジャパンプレミアが12月1日、東京・新宿バルト9で開催された。主人公・御倉深冬役の片岡凜、真白役の田牧そら、東山奈央、伊藤静、土屋神葉、福岡大生監督、キャラクターデザイン／作画監督の黒澤桂子が登壇した。
【全身ショット】清楚！真っ白ワンピで登場した片岡凜
本作は、本嫌いの少女・深冬が、謎めいた少女・真白に導かれて“本の世界”へ迷い込み、物語の崩壊を阻止するために奔走する冒険ファンタジー。『ラディアン』『神クズ☆アイドル』などで知られる福岡が監督を務め、キャラクターデザイン・作画監督を『彼方のアストラ』『クズの本懐』などの黒澤が手がけた。
映画初主演、そして声優初挑戦となった片岡は「初めてのことづくしでした」と充実した表情で語った。「毎日が新しい挑戦で、新鮮さと難しさの連続でした。でも、とにかくワクワクが止まらなくて、日々学ばせていただきました」。
実写との違いについて、「普段はセットや空気感に身を委ねながら役に入っていくんですが、アニメは“絵の中に自分がどう入り込むか”が勝負。そこが一番の違いでした」とコメント。演じた深冬について、「本の世界を冒険する深冬と、日々新しいことに挑戦している自分が重なって、深冬が驚いたり悩んだりする姿にすごく共感しながら演じました」と、振り返った。
田牧もまた、本作が声優初挑戦。「声優のお仕事にずっと興味があったので、本当にワクワクしていました。でも、映像と台本を同時に見ながらお芝居する難しさもあって、プロの声優さんのすごさを改めて感じました」と、東山らプロ声優3人もほっこり。
アフレコは二人一緒に計5回、1ヶ月にわたって行われたという。印象に残っているアフレコのエピソードを聞かれたふたりは、顔を見合わせて「壁ドンです」と回答。MCも思わず「アフレコで壁ドン!?」と驚き、会場もどよめいた。
片岡は「真白ちゃんがかっこいい声を出すシーンがあるんですけど、監督の提案で、実際に私に壁ドンしながら声を出してみることになって（笑）」と説明。田牧は照れながらも、「やらせていただきました。思いのほか、かっこいい感じがつかめた気がして…本当に楽しかったです」と語った。
福岡監督も「やってみたら思った以上にかっこいい真白が出来上がってしまって…」と笑顔で振り返った。田牧は“セクシーボイス”にも挑戦したといい、「いろいろ経験させていただきました」と手応えを語った。
福岡監督は、「見終わったときに、深冬と真白を好きになってもらえる作品にしたいと思って作りました。数年後に“もう一度観たい”、またこの物語に戻ってきたいと思ってもらえたら光栄です」と作品に込めた思い語っていた。
