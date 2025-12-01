東京・渋谷に、1週間限定ながら注目スポットが登場した。「Ploom × NAKED, INC. ポップアップストア渋⾕」だ。JTが、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のリミテッドカラー「アクアグリーン」と、Ploom専用たばこスティック「EVO（エボ）」の新銘柄「ブラック・メンソール」「フレッシュ・ミント」の発売を記念して開催するポップアップストアで、2025年12月7日（日）までの期間限定で設置されている。

【写真】「アクアグリーン」をイメージしたエントランスや、アクアグリーン体感エリアなどストア内を一部紹介！

全3フロアのなかで、目玉は2階にある没入体験型スポット。東京タワーのメインデッキで行われているプロジェクションマッピングショーなどアートテクノロジーで知られる「NAKED, INC.」が空間演出をプロデュースしている。

緑に囲まれたエントランスを抜けると、今回発表されたリミテッドカラー「アクアグリーン」をイメージした植物の世界「アクアグリーン体感エリア」が広がる。そこでは設置されている柱に「Ploom AURA」のデバイスを挿すと、眼の前に植物が……。イマーシブな体験をしながら、都会の喧騒を忘れるひとときが味わえる。

他にも、中に入って撮影すると、まるで自分が凍りついたかのような写真が撮影できるフォトブースも。

このポップアップストアは、全館で加熱式たばこが使用できる。ラウンジスペースを備えた3階では、アンケート回答者限定でオリジナルドリンクや「ピエール・エルメ・パリ」のマカロンが提供され、一服しながらドリンクを楽しめる空間となっている。3階のミュージックブースでは、毎日ゲストアーティストを迎えた音楽イベントも実施するという。

流行発信地・渋谷で、加熱式たばこを手に新しい体験を味わってみてはいかがだろうか。