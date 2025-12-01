配線もタワー型ならこんなに快適。AC 12口＋USB 5口の強力電源タップ
とにかくスマートな処理が難しい電源アダプター関係ですが、今回のAmazonブラックフライデーでも多くのタップや電源関係グッズがお安くなっています。なかでもこのTOPREKのタップは、縦型デザイン。
TOPREK 縦型電源タップ タワー式
3,099円
Amazonで見るPR
場所を取らないコンパクト設計なので、デスクトップでの使用にいいですね。
このサイズでACコンセント12個口というのはかなりポイント高い。さらにUSBポートも5口（うち2口はUSB-C）備えているので、スマホやタブレットの充電もいけます。延長コードが3mとちょっと長めなので、根元のコンセントまで距離があるシチュエーションでも威力を発揮します。なかなか細部まで配慮が行き届いている製品です。
PCにつながる機器が増えているだけに、なかなかタコ足配線からは逃れられないのですが、こうしたスマートな電源タップを使って、少しでも見た目を整理しましょう。こちらは16%OFFの3,099円でセール中です。
TOPREK 縦型電源タップ タワー式
3,099円
Amazonで見るPR
Source: Amazon