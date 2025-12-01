◇W杯アジア1次予選 日本ー台湾（2025年12月1日 台湾・新荘体育館）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選2戦目で台湾（同ランク67位）と対戦。第1Qにはリードを許しながらも、第2Qに逆転して42ー36と6点リードで前半を折り返した。

27年開催のW杯出場権を懸けた闘いが開幕した。W杯アジア1次予選初戦となった11月28日のホーム台湾戦（GLION ARENA KOBE）では、前半からビッグプレー連発。後半もリードを守り切って、負けられないW杯アジア1次予選白星発進を決めた。

2戦目は敵地に乗り込んで、初戦と同じ台湾と激突した。スタメンには初戦と同じ齋藤拓実（30＝名古屋D）、馬場雄大（30＝長崎）、西田優大（26＝三河）、ジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）、渡辺雄太（31＝千葉J）の5人が名を連ねた。

完全アウェーの中で、第1Qは3連続3Pシュートを浴びるなど苦しいスタートとなった。そこから徐々に守備 の強度を上げた。オフェンスでも積極的に攻めて、相手の反則を誘ってフリースローを獲得するなど粘り強い戦いで、17―22と5点ビハインドで終えた。

第2Qは引き続き強度を上げた守備を見せた。攻撃面でチームの流れを変えたのは西田だった。2連続3Pシュートを決めるなど躍動した。残り4分5秒に右エルボー付近から渡辺雄がジャンプシュートを決めて同点に追いついた。このシュートを口火に9―3のランで逆転に成功した。前半は42ー36と6点リードで折り返した。

チームとしては、西田が4本の3Pシュート含む最多16得点。続いて渡辺雄が8得点を記録した。チーム全体で3Pシュートは18本試投で6本成功。3P成功率は33.3％だった。