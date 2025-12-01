Image: Amazon

カリカリ操作、間違いなし。

絵を描く、動画を編集する、写真をレタッチする。世には様々なクリエイティブソフトがありますが、いかに快適に使えるかは重要なポイントでしょう。

こうしたソフトの快適性向上を狙い撃ちしたデバイスが、TourBoxです。いわゆる左手デバイスと呼ばれるもので、スライダーや数値の操作を行うものですね。

TourBox NEO 18,735円

定番モデルの「TourBox NEO」が、なんと現在25％オフ。定価で買った身としては、うぐぐと思わざるを得ないレベルですね…。

Image: Amazon

でも、左手が使えると本当に快適で。たとえば写真のレタッチでは色温度を細かく調整したり、お絵かきではブラシサイズを直感的に変更したり。細かいクリック操作がなくなるだけで、こんなにも快適！

ただ、「TourBox NEO」は有線接続のみ。ワイヤレスで使いたいよーという人にはこちらがオススメです。

TourBox Elite 29,970円

デュアルでBluetooth接続ができる「TourBox Elite」。こちらは25％オフ。

TourBox Elite Plus 37,372円

iPadともワイヤレス接続が可能な「TourBox Elite Plus」、こちらは15％オフです。いずれのモデルもかなりお得になっているので、作業を時短化させた人は左手の置き場をコレにしてみませんか？

