今月３日４日に寒気が流れ込み平野部でも雪か 富山市ファミリーパークではカピバラ露天風呂に「カピバラカレー」
きょうから12月ですね。本格的な冬の訪れに動物たちも備えます。富山市ファミリーパークでは、寒さに弱いカピバラのために温かい露天風呂が設けられました。
富山市ファミリーパークで冬の恒例行事となっている「カピバラの湯」がきょうから本格的に始まり、カピバラはゆったりと湯に浸かっていきました。
湯気が立ち上る露天風呂で、気持ちよさそうな表情ですね。
子ども
「あったかい。あったかいの」
訪れた人
「お湯に浸かっているところ、とってもかわいいです」
そして、カピバラの湯に合わせて、きょうから始まったのが「カピバラカレー」です。
ファミリーパーク自然体験センター内のカフェで、1日10食限定で販売しています。
カレーのルーの湯船に浸かったカピバラがかわいいですね。
カピバラの湯とカピバラカレーは来年2月23日まで楽しむことができます。
そして、今週はいよいよ平野部でも初雪が降りそうですね。
日本列島には今シーズン一番の寒気が流れ込む見込みです。
こちらは、上空1500メートルの気温の予想です。平地で雪が降る目安のマイナス6度以下の寒気が、3日水曜日には県内を覆う予想です。そして、4日木曜日にはマイナス9度以下の寒気が流れ込み平野部でも雪が降り、積雪となる所もありそうです。