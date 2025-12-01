きょうから12月ですね。本格的な冬の訪れに動物たちも備えます。富山市ファミリーパークでは、寒さに弱いカピバラのために温かい露天風呂が設けられました。



富山市ファミリーパークで冬の恒例行事となっている「カピバラの湯」がきょうから本格的に始まり、カピバラはゆったりと湯に浸かっていきました。



湯気が立ち上る露天風呂で、気持ちよさそうな表情ですね。





湯はおよそ40度、寒さに弱いカピバラが冬でも水浴びができるように5年前からこの時期に風呂を用意しています。長時間、湯に浸かる姿が見られるそうですよ。子ども「あったかい。あったかいの」訪れた人「お湯に浸かっているところ、とってもかわいいです」そして、カピバラの湯に合わせて、きょうから始まったのが「カピバラカレー」です。ファミリーパーク自然体験センター内のカフェで、1日10食限定で販売しています。カレーのルーの湯船に浸かったカピバラがかわいいですね。カピバラの湯とカピバラカレーは来年2月23日まで楽しむことができます。そして、今週はいよいよ平野部でも初雪が降りそうですね。日本列島には今シーズン一番の寒気が流れ込む見込みです。こちらは、上空1500メートルの気温の予想です。平地で雪が降る目安のマイナス6度以下の寒気が、3日水曜日には県内を覆う予想です。そして、4日木曜日にはマイナス9度以下の寒気が流れ込み平野部でも雪が降り、積雪となる所もありそうです。