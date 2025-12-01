フジテレビ系「ネプリーグ２０周年ＳＰ」が１日に放送された。

この日は、２０周年を記念して同局人気バラエティー「さんまのお笑い向上委員会」から明石家さんま、陣内智則が参戦した。

レジェンド芸人・さんまの登場にスタジオが盛りあがる中、ニューヨーク・屋敷裕政は芸人になる以前にＡＤをしていたことを述懐。

「（同局、２００８年放送の）『ＦＮＳ２７時間テレビ』のＡＤやってて。そのとき、さんまさんを見てるんですよ。ＡＤとして」と振り返った。

つづけて、屋敷は「さんまさんの平場が怖すぎて、にしおかすみこさんが号泣したんですよ。それを見て俺も泣きそうになった。あれ、すごかったですよね？」と話した。

さんまは「にしおかすみこちゃんは、ネタ飛びよってん。俺が怒ったみたいに（突っ込みで）言うてるやんか…。まあ、俺も確かにね？永野の髪の毛を…」と昨年の「−お笑い向上委員会」内で起こった「陣内ブチギレ事件」を回顧。陣内は「それ、ワシやないか！俺や！」と絶叫で突っ込んで笑わせていた。

陣内と永野をめぐっては、番組内で永野が陣内を「微炭酸」「お利口な猿」などと酷評。陣内が飛びかかり、髪の毛を引っ張りまわす大乱闘を巻き起こした。