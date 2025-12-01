演技がうまいと思う「嵐のメンバー」ランキング！ 断トツ1位は「二宮和也」、続く2位は？【2025最新】
グループとしての活動だけでなく、俳優としても数々の作品に出演してきた嵐のメンバーたち。作品ごとに異なる魅力を見せるその演技力に、多くのファンが惹きつけられています。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「演技がうまいと思う嵐のメンバー」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、大野智さんです。演技でまず注目を集めたのが、2008年放送のドラマ『魔王』（TBS系）。連続ドラマ初主演ながら、復讐をテーマに繊細な心理描写を表現し、演技力が高く評価されました。
また、自身の主演ドラマの中で最高視聴率を記録した『怪物くん』（日本テレビ系）シリーズは、単独初主演映画として『映画 怪物くん』も公開。コミカルな演技と原作に寄せたビジュアルが人気を博し、代表作となっています。
回答者からは「シリアスもコミカルもすべてうまいと思う」（50代女性／京都府）、「前にドラマ出演した際、引き込まれました」（50代女性／埼玉県）、「グループの中でも最年長なのに、怪物くんなど難しそうな役を演じている」（10代女性／茨城県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、二宮和也さんです。主演経験が豊富で、映画『ラーゲリより愛を込めて』（2023年公開）の「日本アカデミー賞 優秀主演男優賞」をはじめ、数多くの賞を受賞しています。
8月29日公開の主演映画『8番出口』は興行収入51億円を突破する世界的な大ヒットに。11月13日より配信されているNetflixシリーズ『イクサガミ』での怪演にも注目です。
回答コメントでは「ドラマ、映画と多く出演して、話題作もあって演技力があります」（50代女性／島根県）、「小さい頃から、ドラマや映画に出演しているから」（60代男性／神奈川県）、「役ごとにまったく違う人物に見えるほど表情や話し方、雰囲気の作り方が抜群にうまいと感じます」（30代男性／山口県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
