12星座別！2025年12月1日〜12月31日の金運アップ方法【天秤座〜魚座】
自分なりの「お金のちゃんとした使い方・貯め方」が身に付く時？2025年12月11日、それまで普段とは逆の方向に動いていた海王星が、通常の動きに変わります。また太陽、水星、金星、火星が次々と海王星を90度の角度で刺激。あいまいだったこと、ぼんやりとしか形が見えなかったものがクリアに分かるようになるでしょう。
お金に関しても、今までこれでいいのか？と首をかしげていたところが明確になり、自分なりの「ちゃんとした使い方・貯め方」を獲得できるはずです。確かに12月はお金を使う場面が多くなり、貯蓄どころではないでしょうが、自分の軸がしっかりできることで、金運は少しずつアップしていくのです。自分の目に自信を持ってください。
天秤座12月の天秤座は好調なひと月を送れそう。コミュニケーション能力が高まり、自然と人から好かれたり、何かと助けてもらえたりするでしょう。おちゃめな言葉選びを意識するとよさそう。
金銭面は小さな出費にこそ注意を。気分転換にカフェに入ったり、出先で飲料水を買ったりするのは我慢。度重なってかなりの金額になりそうです。また100均での買い物も意外な落とし穴になりそう。数百円の出費にも厳しい目を向けることが金運を守るカギになります。
ラッキーアイテム：化粧品のサンプル
蠍座蠍座の12月は安泰運。物事に動じない姿勢がより運気を安定させます。暮れの用事や仕事で忙しいでしょうが、いつも通りのペースでいきましょう。用事も仕事もスムーズにいくはず。そんなあなたに周囲は安心感を抱いてくれる暗示が。
金銭面にはうれしい展開がありそう。投資商品が満期になって予想以上に膨らんでいるかも。また行きつけのショップでお買い得品をゲットできる運も。お金に関することに敏感になることがポイントです。
ラッキーアイテム：ソファ
射手座絶好調期を迎える12月の射手座。頭の回転は普段以上だし、行動力も文句なし。そのうえ思いやりの心も育っていきます。周囲からリーダーとして慕われること間違いなし。また思いついたことはすぐに行動に移すと予想以上の好展開に。
金銭面は美容代に費やしがち。高級化粧品などは費用対効果を考えないと後悔することに。自己投資もほどほどにしてください。さらに思いがけず病院にかかる可能性も。医療費の心づもりもしておきましょう。
ラッキーアイテム：ペティナイフ
山羊座12月の山羊座の運気は不調気味。心が不安定で気分がアップダウンし、それだけで疲れてしまいそう。そのうえ何をやってもミスが多いなど散々な思いをするかもしれません。そんなときには親友や仲間とおしゃべりを。心がホッと癒やされるでしょう。
金銭面は安定。欲しいものを手に入れられそうです。1年間頑張った自分へのご褒美を買うのは大賛成。ちょっと張り込めば今後の家計引き締めのモチベーションアップにもなるはずです。
ラッキーアイテム：ガラスのお皿
水瓶座運気は高め安定の12月の水瓶座。ステキなアイデアが次々とわいてきそうです。停滞していたこと、迷っていたことにそのアイデアを注ぎ込めばうれしい展開を呼び込めるはず。また新しいことをスタートさせるのもおすすめのひと月です。
金銭面は不安定。暮れの慌ただしい時期だからこそ用心が必要です。友人の誘いに乗って株式などに手を出すのは危険。ショッピングもつまらないものにお金を使ってしまいがちです。冷静な目で商品チェックを。
ラッキーアイテム：ミネラルウォーター
魚座12月の魚座は厳しめな運勢が予想されます。世間とのズレに苦しんでしまいがち。周囲のあなたを見る目にトゲがあると感じるかも。不愉快でしょうが、ここは我慢を。黙ってじっとしていれば運気は徐々に安定していくはずです。
金銭面はうれしい展開になりそうです。ちょっとしたお小遣い稼ぎができるかもしれません。貯金が気付かぬうちにかなりの額になっている場合もあるでしょう。お金に関しておおらかに構えることが金運を支えるはず。
ラッキーアイテム：着物
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)