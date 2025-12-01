旅先で買いたい「岡山県のお土産」ランキング！ 2位「おかやま桃子 清水白桃ぷりん」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「岡山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「岡山の白桃は美味しいので、プリンも食べてみたい」（50代女性／その他）、「桃とスイーツが大好きなので、桃を使用したスイーツをぜひ食べたいので」（50代男性／愛知県）、「岡山はフルーツが美味しいイメージなので、フルーツをふんだんに使ったお土産が良い」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「つい最近、岡山土産で元祖きびだんごを頂き、本当に美味しかったので選びました」（30代男性／静岡県）、「岡山と言ったら桃太郎のきびだんごでしょう、話のネタにもなって良い」（40代男性／岩手県）、「もちもちとした食感が美味しい。子どもから大人まで万人受けする」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：おかやま桃子 清水白桃ぷりん（岡山県青果物販売）／34票岡山県は、その温暖な気候から「晴れの国おかやま」と呼ばれ、白桃やマスカットなどのフルーツ栽培が盛んです。特に「桃の品質では最高峰」とも言われる呼ばれる清水白桃は、上品な甘さと滑らかな舌触りが特徴の高級品種。この清水白桃をぜいたくに使用したのが、「おかやま桃子 清水白桃ぷりん」です。桃の自然な風味を最大限にいかした濃厚な味わいと、とろけるような食感が魅力。岡山ならではの特産品を手軽に楽しめるスイーツとして、高い人気を集めています。涼しげな見た目も相まって、幅広い層に喜ばれるお土産です。
1位：元祖きびだんご（廣榮堂）／72票1位に選ばれたのは、岡山のシンボルとも言える昔話「桃太郎」にちなんだ銘菓、きびだんごです。もち米にきび粉を加えて作る素朴な団子で、ほのかな甘さと弾力のある食感が特徴。廣榮堂の元祖きびだんごは、その中でも最も歴史が古く、伝統的な製法を守り続けています。個包装で配りやすく日持ちもするため、定番の岡山土産として不動の地位を築いています。桃太郎の物語を思い起こさせるパッケージも可愛らしく、郷土色豊かなお土産として長年愛されています。
