豪華ゲストも続々登場！ WEST. 濱田崇裕×Snow Man 向井康二の「ゴルフチャンネル」が愛されるワケ
STARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）のタレントが数多くYouTubeに進出していますが、中でも人気を集めているのが「ハマちゃんとコージのお上手です」です。WEST.の濱田崇裕さん（※「濱」は異体字が正式表記）とSnow Manの向井康二さんが立ち上げたチャンネルで、2024年5月30日から動画の配信をスタートしました。
同チャンネルは、濱田さんと向井さんがプライベートで激ハマり中の「ゴルフ」を取り扱うチャンネル。2人がゴルファーとして成長する姿を追いかけ、これまで数多くの動画を配信してきました。
チャンネルはゴルフ界でも注目され、ゴルフ雑誌『GOLF BROS.』（東京ニュース通信社）では2人が表紙と巻頭グラビアを担当。濱田さんはゴルフ関連の仕事が多くなり、男子プロゴルフツアー「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025」の大会アンバサダーに就任し、大きな話題を集めました。
注目度が高い「ハマちゃんとコージのお上手です」の魅力は、2人が心の底から楽しそうにゴルフをしている姿を見られることです。特に、向井さんは常にポジティブで、ミスをしても場を盛り上げることを優先。濱田さんも本当に楽しそうにゴルフをするので、動画を見ているとついついラウンドしたくなるチャンネルとなっています。
さらに、2人ともトーク力が高く、ボケもツッコミもできるので、番組はスムーズに進行。見やすい動画になっているのも人気の理由です。
特に注目されたのは、事務所の大先輩である木村さんとのゴルフでしょう。木村さんとのラウンドには宮舘さんも参加し、人気者ばかりの回となりました。木村さんの登場で緊張する3人は、なかなかうまくスイングができずに苦戦。率先して盛り上げようとする木村さんの姿が印象的で、各メンバーのファンも必見の動画となっています。
バラエティー番組並みに面白い企画が多く、ゴルフをやったことがない人でも楽しめる動画に仕上げているのがポイント。ゴルフの知識がなくても楽しめる構成となり、いまでもファンを増やし続けています。
ここまで、「ハマちゃんとコージのお上手です」の魅力を解説しましたが、バラエティー要素が強いので、ゴルフに興味がない人にも見てほしいチャンネルです。プロゴルファーが登場して本格的な情報を配信することもあり、ゴルフ好きでももちろん楽しめる内容となっています。軌道に乗りはじめ、高い注目を集めている「ハマちゃんとコージのお上手です」。今後、どんなチャンネルに育っていくのか注目です。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
ゴルフチャンネルの中でも「ハマちゃんとコージのお上手です」が人気の理由現在、芸能界ではゴルフブームが起こり、芸人をはじめ多くのタレントがゴルフチャンネルを運営中です。ライバルが多いジャンルですが、本記事執筆時点ではチャンネル登録者数は48万人を突破し絶好調。コンスタントに20〜30万回再生を記録し、ゲストによっては100万回再生を超える動画もあります。
豪華なゲストが出演して盛り上げる！同チャンネルにはこれまで多くの豪華ゲストが出演してきました。STARTO社からは、木村拓哉さんをはじめ、坂本昌行さん、WEST.の小瀧望さん、Snow Manの宮舘涼太さん、SixTONESの高地優吾（※高ははしごだか）さんなど、多くのタレントが出演。さらに、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの深堀未来さんと砂田将宏さん、俳優の溝端淳平さん、三浦翔平さん、歌手の優里さん、プロゴルファーの石川遼さんといった豪華なゲストとのラウンドを見られます。
バラエティー番組並みに企画が面白い！ ゴルフ未経験でも楽しめるバラエティー番組並みに企画が豊富なのも、見どころの1つです。これまで、ゴルフ場のランチを紹介する「ゴルフ飯」や、チャンネルがすべてタイ風になった「タイ語しか話してはいけないゴルフ」、さらには催眠術師の十文字幻斎さんを呼んでメンタルを向上させる「催眠術ゴルフ」など、さまざまな企画を実施。優里さんが登場した回では、ラフに入ったらその場でアカペラを披露する特別企画まで行っています。
