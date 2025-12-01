サンリオの“ぬいぐるみ付きトートバッグ”が超かわいい！ 「merry jenny」コラボで全6種展開
レディースブランド「merry jenny（メリージェニー）」は、11月28日（金）から、サンリオキャラクターズとコラボレーションしたトートバッグを、「ZOZOTOWN」限定で予約販売中だ。
【写真】シナモロールやポチャッコも！ 「もこもこトート」6種ラインナップ
■デイリーユースにぴったりなサイズ感
今回予約販売が開始されたのは、「merry jenny」定番の“ぬいぐるみ付きトートバッグ”シリーズに、サンリオ6キャラクターをあしらったスペシャルコレクション。
ラインナップには、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、けろけろけろっぴ、ウサハナ、ニャニィニュニェニョンの全6種がそろう。
いずれも“もこもこフェイス”を正面にたっぷりあしらったキュートなデザインで、A4サイズが入る少し大きめのサイズ感がデイリーユースにぴったりだ。
また、ポムポムプリンはイエロー、ポチャッコはネイビー、シナモロールはアイスブルーなど、キャラクターの世界観に合わせたカラー展開もポイント。ほかにはない個性的なデザインのサンリオキャラクターズコレクションとなっている。
【写真】シナモロールやポチャッコも！ 「もこもこトート」6種ラインナップ
■デイリーユースにぴったりなサイズ感
今回予約販売が開始されたのは、「merry jenny」定番の“ぬいぐるみ付きトートバッグ”シリーズに、サンリオ6キャラクターをあしらったスペシャルコレクション。
いずれも“もこもこフェイス”を正面にたっぷりあしらったキュートなデザインで、A4サイズが入る少し大きめのサイズ感がデイリーユースにぴったりだ。
また、ポムポムプリンはイエロー、ポチャッコはネイビー、シナモロールはアイスブルーなど、キャラクターの世界観に合わせたカラー展開もポイント。ほかにはない個性的なデザインのサンリオキャラクターズコレクションとなっている。