明治安田J2リーグ「V・ファーレン長崎」は29日、最終節を引き分け、J1昇格を決めました。

8年ぶりの快挙に、県内は祝福ムードに包まれています。

ピーススタジアムで30日に行われた、J1昇格の凱旋報告会。

約5500人のサポーターが集結し、選手らと喜びを分かち合いました。

（高木 琢也監督）

「皆さんにいい報告と、そして笑顔を届けられたこと、本当に感謝している。その先のチームの姿に期待をしてほしい」

引き分け以上でJ1自動昇格が決まるV・ファーレン。29日の最終戦に臨みました。

アウェーでの決戦にも関わらず、徳島のスタジアムには4000人を超えるサポーターが集結。

さらに、少しでも選手を後押ししようと、県内6か所でもパブリックビューイングが実施されました。

約1000人が駆けつけた長崎市役所からも、熱いエールが送られます。

（サポーター）

「勝ってJ1に昇格してほしい気持ちで来た」

（サポーター）

「行くぞ、J1！」

最終決戦の相手「徳島ヴォルティス」は、リーグ最少失点と堅い守備を誇るクラブ。

試合は序盤から、徳島ペースで進みます。

なんとかピンチを凌いでいたV・ファーレンでしたが、前半41分、先にネットを揺らしたのは徳島。

先制を許し、1点ビハインドで折り返します。

自力での昇格をつかみたいV・ファーレンは、後半15分に笠柳と中村を投入。

徐々に攻撃のリズムをつかみます。

すると23分、笠柳がドリブルで切り込みクロスをあげると、合わせたのは翁長でした。

8年前のJ1昇格を決めた一戦でもゴールを決めた翁長の得点で、試合を振り出しに戻します。

その後も徳島の猛攻を受けますが、チーム一丸となってゴールを守ります。

さらにアディショナルタイム、徳島のカウンターを守護神・後藤がスーパーセーブ。

最後まで守りきり、1対1で試合終了。

惜しくもJ2優勝はなりませんでしたが、自動昇格となる2位が確定。

8年ぶりのJ1昇格を決めました。

歓喜に沸くパブリックビューイングの会場でも…

（サポーター）

「めちゃめちゃうれしい。本当にすごく応援していた。毎試合、勝ったら次の仕事の活力になっていたので、本当に夢を叶えてくれてありがとうございます」

（サポーター）

「トランスコスモススタジアムの時から応援していて（去年は)最後の最後でJ1に行けなかったから、今とてもうれしい」

（サポーター）

「優勝は決まらなかったが、自分の中では1位。優勝はVファーレン長崎だと思っている。Jリーグに名を刻んでほしい」

V・ファーレンのJ1昇格を受け、まちなかも “祝福ムード一色” に。

（寺田美穂アナウンサー）

「まちには昇格を祝う看板が飾られるなど、お祝いモードに包まれています」

長崎市の浜町アーケードやJR長崎駅周辺は、J1昇格を祝うデザインに。

サイネージや幕などが選手たちの健闘を労います。

また みらい長崎ココウォークやアミュプラザ長崎など、市内4つの商業施設では、J1昇格を祝うキャンペーンが30日から開催中です。

(アミュプラザ長崎 ルピシア長崎店 丸田 美恵店長）

「長崎のまち全体、V・ファーレンを応援する雰囲気が、より一層高まればと思っているので、昇格を機にアミュプラザ全体、長崎全体が買い物で盛り上がればいいと思う」

朝早くから行列ができていたのは、大村市の料理店。

（来店客）

「V・ファーレン長崎の祝福も兼ねてということで、その思いに共感して朝早く起きて並んできた」

中華料理店「協和飯店」。

2日まで「ちゃんぽん」を朝と夕方の2回、80杯限定で無料に。

午前8時の開店から多くの家族連れらでにぎわい、無料のちゃんぽんは1時間あまりで終了しました。

（協和飯店 浅野 慎太郎 代表）

「V・ファーレンの活躍は県民にとって、すごく明るいニュース。僕らも刺激をもらって毎日営業していたので、その喜びと興奮を、長崎の郷土料理 “ちゃんぽん” を使って表現しようと思って企画を思いついた」

県内各地で広がる祝福ムード。

まちとクラブが一体となって歩んできた “ALL NAGASAKI” の光景が広がります。

8年ぶりに復帰する、J1の舞台。

（GK 後藤 雅明選手）

「V・ファーレン長崎に関わるすべての皆さん、J1昇格おめでとうございます。最後の笛が鳴る最後の最後まで、後押ししてくれたサポーターがいたからこそ、つかみ取れた」

長崎全体でつかんだこの昇格を追い風に、さらなる高みを目指します。

（山口 蛍主将）

「J1で定着して優勝争いできるクラブにしたいと思っているので、皆さんのサポートよろしくお願いします」