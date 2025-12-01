深川麻衣「自分そのままを受け入れようと思いました」 ないものねだりは不毛
俳優の深川麻衣が1日、都内で行われた映画『終点のあの子』（2026年1月23日公開）のジャパンプレミアイベントに参加した。
【全身ショット】ド派手！ギラギラに輝くシルバードレスで登場した當真あみ
「特別な存在になりたい」というキャッチコピーにちなみ、憧れを語ることに。共演陣が憧れの俳優たちを語る中、深川は「思いついた答えが場違いかも…」と照れ笑いしながらも「ねこっ毛な髪質の方に憧れていて」とする。理由も説明。「自分は髪がしっかりして丈夫で直毛なんですよ。ねこっ毛な方は、どんな髪型をしても雰囲気が柔らかくて、海外の女の子みたいに見えて、うらやましかった。ないものねだりをしていたんです。でも、いざ、その人に話してみると、ねこっ毛の方は、ねこっ毛の方で『雨の日に…』という悩みがある」とオールマイティな髪質はないことに気付き「自分そのままを受け入れようと思えるようになりました」とする。ほんわかトークに会場はほっこりとなっていた。
原作は2008年に「第88回オール讀物新人賞」を受賞した短編『フォーゲットミー、ノットブルー』を第一話とする全四編の連作集。世田谷区小田急線沿線にある私立女子高校に進学したばかりの少女たちを中心に物語が展開する。第一話は内部進学組の希代子と外部生の朱里、第二話は朱里に親友を奪われた奈津子、第三話はリーダー格の恭子、そして第四話では彼女たちの7年後が描かれる。映画版は第一話「フォーゲットミー、ノットブルー」に焦点を当てる。
入学式の日、中学から進学した希代子は、高校から入学した奥沢朱里と出会う。海外暮らしが長い朱里の父は有名なカメラマン。自由奔放で風変わりな朱里に心を奪われた希代子は、次第に行動を共にするようになるが、やがて二人の関係には予期せぬ変化が訪れる。
主人公の希代子を演じるのは當真あみ、朱里役を中島セナが務める。さらに同級生の奈津子役に平澤宏々路、クラスのリーダー格・恭子役に南琴奈がキャスティングされている。
そのほかジャパンプレミアには、當真あみ、中島セナ、平澤宏々路、南琴奈、石田ひかり、吉田浩太監督も参加した。
