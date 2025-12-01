サッカーJ2のカターレ富山、すごかったですね！劇的な結末でしたね。



おとといの最終戦、カターレは終了間際に4点目をあげて勝ち、得失点差でまさに奇跡のJ2残留を決めました。



おととい、ホームの県総合運動公園陸上競技場で行われた今シーズン最終戦。



サポーター

「ここまで来たんで、やっぱ勝って残留してほしいですね」

「がんばれ、カターレ！応援しています。ほんとによろしくお願いします！」

こどもたち

「カターレ絶対残留！」





佐伯翔太アナウンサー「願うのは、残留の二文字。運命の今シーズン最終戦にホーム県総には、多くのサポーターが詰めかけています」カターレの勝利、そして、残留決定を見届けようと、9191人が声援を送りました。J2残留には勝利が絶対条件。その上で、熊本が敗れるとカターレの残留が決定。熊本が引き分けた場合は、カターレは3点差以上で勝たなければならないという厳しい条件です。カターレは後半8分、古川がPKを決めて先制点を挙げます。同じ時刻にキックオフした熊本の試合は、この時点で0対0。このまま熊本が引き分けると、カターレは3点差以上での勝利が必要です。そんな中、後半15分、滑川市出身の松岡のクロスに布施谷が頭で合わせ2対0とリード。目標の3点差まで、あと1点。しかし、後半26分に得点を許し、2対1と迫られます。試合終了が近づく中、ベテランの椎名が後半44分に追加点を挙げて、再び2点差に。この時点でも、熊本の試合はスコアレス。試合時間は残りわずか、あと1点がどうしてもほしいカターレ。がけっぷちのチームを救ったのは、途中出場の高卒ルーキー亀田でした。亀田は先週、運命の1戦を前にこう話していました。亀田歩夢選手「得点を決めないとチームに貢献できない。最後は、しっかり点を決めて自分の得点で勝たせられればと思います」終了間際のアディショナルタイムに、中盤でボールを受けた亀田。左サイドを得意のドリブルで切り込み、右足を振り抜いてシュート。これが亀田のリーグ戦初ゴール。カターレは4対1で勝ちました。先に試合を終えた熊本が引き分けたため、カターレは勝ち点37で並んだうえ、4点目で熊本を得失点差で上回り、土壇場でJ2残留が決定！残り3試合の時点で残留圏の17位と勝ち点差が7あった絶体絶命の状況から今シーズン初の3連勝、奇跡の大逆転で残留を決めました。安達亮監督「スタジアムに集まってくれたみなさん、大変お待たせしました残留です！」左伴繁雄社長「なんてチームだよもう。今までの残留・昇格の中で、きょうが一番感動しました。来シーズンは突っ走りましょう！」まさに有言実行の亀田選手はー。「言ったからには自分は結果を残さなきゃなと思って試合に出場したんで、勝っていたこともあってリラックスして出られたんで、最後決められたのは自分がよく頑張ったと思いますし、チームがそこまでああいう状況を作ってくれたのは感謝しかありません。大事なところで得点を決めるというのは今回できたので、来年はずっと大事な試合と思って毎試合得点を決められるくらいエースになって来年はプレーしたい」この試合で現役を引退した富山市出身の佐々木陽次選手はー。「関わってくれたすべてのみなさまのおかげで素敵なサッカー選手生活を送ることができました。本当にプロ11年間、佐々木陽次をありがとうございました」サポーター「やりました！」「めちゃくちゃうれしいです」「もう最高って感じです」「ハラハラドキドキしましたけど、最後まで選手がやってくれると信じてました」「カターレ最高！」「カターレ最高！」昨シーズンは最後の試合でJ2復帰を決め、今シーズンも最終戦で多くのサポーターの祈りに応え、奇跡の残留を決めました。