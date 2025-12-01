Á±¸÷»û½ÉË·¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃíÏ¢Ä¥¤ê¡×¡¡¾¾ËÜ¾ëËÜ´ÝÄí±à¤Ç¤Ï¹±Îã¤ÎÅß°Ï¤¤¡¡ÄÎÃÓ¹â¸¶¥¹¥ー¾ì¥ªー¥×¥ó¡¡½é³ê¤ê³Ú¤·¤à¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¤¤ç¤¦¤«¤é12·î¡¢º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í1¤«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÁá¤¯¤â¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£Ä¹Ìî»Ô¤ÎÁ±¸÷»û¤Ç¤ÏÀµ·î¹Ô»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö¤ªÃíÏ¢Ä¥¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1ÆüÄ«¡¢½ÉË·¤ÎÌç¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¤·¤áÆì¡£Á±¸÷»û¤Ç²¿É´Ç¯¤È¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ªÃíÏ¢Ä¥¤ê¡×¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯14¤¢¤ë¾ôÅÚ½¡¤Î½ÉË·¤¬»ý¤Á²ó¤ê¤Ç¹Ô¤¦Á±¸÷»û¤ÎÇ¯Ãæ¹Ô»ö¡£º£Ç¯¤Ï¾ô´êË·¤Î¼ãËãÀÓÂç¿´½»¿¦¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀµ·î¹Ô»ö¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¡ÖÆ²Æ¸»ÒÅöÌò¡×¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¾ô´êË·¤Ë¤Ï¾ôÅÚ½¡¤ÎÂ¾¤Î½ÉË·¤Î½»¿¦¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ë¡Í×¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡Ë¸Þ¹òË¾÷¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÀ¤³¦Ãæ¤¬Ê¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ§Ç°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Àµ·î¹Ô»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤«¤éº£Ç¯¤ÎÀµ·î»°¤¬Æü¤Ë60Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤Î»²ÇÒ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Á±¸÷»û¡£12·î21Æü¤Ë¤ÏÀµ·î¤ËËÜÆ²¤ËÈ÷¤¨¤ëÌß¤ò¤Ä¤¯¡Ö¤ª¤½¤Ê¤¨¤Ä¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¾ËÜ¾ëËÜ´ÝÄí±à
¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡×
»ÕÁö¤ËÆþ¤ê¡¢ÌÚ¡¹¤âÅß»ÙÅÙ¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ»Ô¤Î¾¾ËÜ¾ëËÜ´ÝÄí±à¤Ç¤Ï¹±Îã¤ÎÅß°Ï¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ë¤ÎÈþ²½¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¾¾ËÜ¸Å¾ë²ñ½÷ÀÉô¤Î36¿Í¤¬Æì¤Ç»Þ¤òÂ«¤Í¤¿¥Ü¥¿¥ó48³ô¤Ë¤ï¤é¤ÇÊÔ¤ó¤ÀÀã¤è¤±¡Ö¤ï¤é¤Ü¤Ã¤Á¡×¤òÈï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ»º¤Î¤ï¤é¤ò»È¤¤Â¤±à¶È¼Ô¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ÇÅß¤Î´¨¤µ¤«¤é¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¸Å¾ë²ñ½÷ÀÉô¡¡Â¿¸Ð²Â»Ò¤µ¤ó
¡Ö¿®½£¤ÎÅß¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ï¤é¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÍèÇ¯¤â¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Àã¤Î½Å¤ß¤Ç¥Þ¥Ä¤Î»Þ¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÖÀãÄß¤ê¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÄÎÃÓ¹â¸¶¥¹¥ー¾ì
£±Æü¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿ËÌ°ÂÆÞ·´¾®Ã«Â¼¤Î¤Ä¤¬¤¤¤±¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¡£Á´10¥³ー¥¹¤Î¤¦¤ÁºÇ¾åÉô¤Î1¥³ー¥¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¸©Æâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿ÂçÀª¤Î¥¹¥ー¥äー¤Ê¤É¤¬½é³ê¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¤«¤é
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£Íè¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹Ìî»Ô¤«¤é
¡Öº£Ç¯¤Ï60²ó¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤ç¤¦2²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸å58²ó¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È¡×
11·îÃæ½Ü¤«¤é¿Í¹©¹ßÀãµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÀã¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¡¢ÀÑÀã50¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥³ー¥¹¤Ç³êÁö¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£