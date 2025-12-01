阪神の中野拓夢＆才木浩人「変化球」質問に回答 「オフはどんな食べ物を食べたいですか？」「才木投手がホームランを打つには？」
阪神タイガースの中野拓夢と才木浩人が11月29日、神戸市内の映画館でドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道（こどう）―』（上映中）の舞台あいさつを行った。
【写真】アイドルさながらの光景…貴重な阪神・才木浩人＆中野拓夢の舞台あいさつ
映画は、2年ぶりにセ・リーグ制覇を果たした阪神2025年シーズンを追ったもの。この日登壇の中野は、3年連続全試合出場を果たし、ゴールデングラブ賞を獲得。才木は、2年連続の2桁勝利、そして自身初のタイトル・最優秀防御率にも輝いた。
リーグ優勝決定の瞬間について、中野は「前回の優勝した時（2023年）は、自分がウィニングボールをとったので、今回もウィニングボール飛んでこないかな？と思いながら守ってました」というが、近本光司が守るセンターにフライが飛んだ。「二遊間は外野にボールが飛んだら、そっち（カバーリング）に行かなきゃいけないので、マウンドに行くのが遅れたら、みんな集まってた」と振り返った。
Q&Aでは、小学6年生から「オフはどのように過ごしたいですか？」という質問があり、中野は「1年間、奥さんに支えてもらったので感謝を伝えて、自分へのご褒美で何か物を買いたいです」と回答。才木は「オフはどんな食べ物を食べたいですか？」と聞かれ、「いい変化球きましたね」「お寿司食べたいですね」「僕はサーモンが好きですね」と明かした。
「才木投手がホームランを打つには？」という質問もあった。中野が「自分、ホームランはゼロなんですが（笑）」と苦笑いしながら、「もうちょっとパワーをつけてもらって。打席でへっぴり腰なので、腰をいれてもらって。今年は打撃の期待が上がったので、来年は打ってくれると思います」とアドバイスすると、才木は「今年は兆しが見えたので、来年は一発かましたいと思います」と語っていた。
