自民党県連会長は当面空席 参院選敗北で引責辞任以降なり手なく
自民党県連は、きのう夏の参議院選挙の後初めて、各支部の支部長らを集めた会合を開きました。県連会長は、参院選での敗北を受け、橘慶一郎衆議院議員が辞任し、不在となっていますが、当面、空席のままとすることを確認しました。
きのうの会合は一部が公開され、参院選富山選挙区で現職だった公認候補が敗れたことを受けて、県連会長を辞任した橘議員が改めて陳謝しました。
会合では、新たな県連会長はすぐには決めず、当面空席とすることを了承しました。
つまり、国会議員に会長のなり手がおらず、当面は、県議の米原蕃会長代行が運営を担います。
また会合では、次の衆議院選挙富山1区の候補者選考の現状も報告されました。
宮本光明幹事長
「新たな第1選挙区支部の支部長を選ばせてくれということについては了解を得ているわけです。ただ、田畑氏については現職でありますので、党本部としては現職の国会議員を横に置いて、じゃあどんどん選んでくださいということはできませんと、最終的に新たな候補が選ばれたとしても現職とどう調整をしながら、どう勝てる候補を選ぶか、それは当然、党本部の権限でもあります」
この発言の真意について宮本幹事長は「スタンスが変わったわけではなく誤解のないように説明した」と強調しました。